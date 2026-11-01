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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 15:45

Enfrentamientos de Policía haitiana con bandas armadas dejan varios pandilleros muertos

Imagen sin descripción

Puerto Príncipe, 1 nov (EFE).- Varios presuntos integrantes de bandas armadas han muerto en enfrentamientos registrados en los últimos días en Haití, donde El Salvador mantiene desplegados más de 2.000 soldados para localizar a cuatro militares de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), desaparecidos hace dos semanas.

Por EFE
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Bandas armadas atacaron el sábado la localidad de Arcahaie, al noroeste de Puerto Príncipe, "tras una operación llevada a cabo por la Policía Nacional de Haití (PNH) el jueves 29 de octubre en la misma zona, durante la cual aproximadamente 20 miembros de bandas resultaron abatidos, incluido un cabecilla conocido con el alias de Galaxy", señaló este domingo ese cuerpo policial en un comunicado.

La información añade que otros miembros de esa banda sufrieron heridas graves durante los enfrentamientos.

"Diversas unidades policiales, entre ellas la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden, respondieron de inmediato a este nuevo ataque", indicó la Policía Nacional de Haití.

Medios locales informaron además que residentes de la zona de Arcahaie ayudaron a la PNH en esta operación y motociclistas arrastraron por las calles los cuerpos de algunos de los pandilleros muertos, imágenes que fueron divulgadas en redes sociales.

Este incremento de las operaciones policiales se produce después de la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño con el propósito inicial de hallar a cuatro "aerotécnicos" de ese país que fueron emboscados el pasado 18 de octubre en zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, periferia de Puerto Príncipe, cuando viajaban en un vehículo de la GSF, y desde entonces se desconoce su paradero.

De otro lado, la GSF desmintió, como lo hizo ayer el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, versiones sobre el uso de bombardeos en las zonas donde se llevan a cabo las operaciones contra las bandas armadas.

Bukele ya había negado el sábado la denuncia hecha el miércoles por UNA-Haití, ONG con sede en Nueva York que representa a un sector de la diáspora haitiana, sobre "el bombardeo indiscriminado contra civiles inocentes" en las operaciones militares en ese país caribeño.

"¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados? Nuestros helicópteros de ataque no llegaron a Haití hasta el 29 de octubre. Su llegada fue ampliamente cubierta por los medios, con numerosos videos y publicaciones en redes sociales que lo documentan", respondió Bukele en su cuenta de X.

La GSF, por su parte, subrayó que "actúa estrictamente conforme a sus reglas de enfrentamiento, en pleno cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y de las normas aplicables a las fuerzas de seguridad, bajo las cuales está prohibido el uso de artefactos explosivos".

"Mitigar los daños a la población civil es un aspecto fundamental en todas las operaciones que lleva a cabo la GSF. Cualquier afirmación en sentido contrario carece de fundamento", agregó la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU para contener la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

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