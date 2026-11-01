España aprobará ayudas a afectados por accidente con 69 muertos, la mayoría identificados

Según explicaron a EFE fuentes del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros para aprobar las ayudas, está previsto que dé una rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, muy cuestionado tras el accidente y que ha descartado dimitir, para presentar un informe sobre lo ocurrido el miércoles en Urda, donde un tren de alta velocidad de Renfe embistió a otro de Iryo que estaba detenido en la misma vía.

Puente dará esa rueda de prensa horas antes de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos de que dispone su ministerio sobre las causas del accidente.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ya avanzó el jueves que el Estado, además de dar respuesta a la emergencia y volcarse en esclarecer lo sucedido, destinaría ayudas para los afectados.

Sánchez admitió además que la confianza de los ciudadanos en la red ferroviaria española está "quebrada" tras este accidente y el de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, con un saldo de 46 muertos.

Nueve días después del accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas.

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De las 69 víctimas mortales del accidente de Urda, que involucró a dos trenes en los que viajaban un total de 525 personas, 56 ya han sido identificadas.

Además, 31 heridos del más de un centenar que provocó el siniestro permanecían ingresados este domingo en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, según fuentes del Gobierno regional.

Mientras, medio centenar de agentes de la Guardia Civil siguen trabajando en la zona del accidente.

En declaraciones a EFE, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, detalló que se han retirado de la vía tres vagones del tren Iryo y dos del Ave de Renfe, pero siguen "en los laterales".

Por su parte, el operador estatal Renfe trabaja en un documento de instrucciones para sus maquinistas en el que incluirá nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad, según confirmaron este domingo a EFE fuentes de la compañía.

Por el momento, Renfe no desvela el contenido de estas nuevas instrucciones, que están en elaboración y por lo tanto no constituyen un documento definitivo, pero el sindicato de maquinistas Semaf apunta que van en la línea de la petición que hicieron a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) de impedir circular a marcha normal cuando cae el sistema de seguridad LZB, que fue lo que ocurrió en el accidente de Urda.

Según las informaciones publicadas por el diario El País y la radio Cadena Ser, las nuevas consignas en las que estaría trabajando Renfe establecen que ante un bloqueo parcial del sistema LZB -como el que se produjo antes del accidente de Urda- la reanudación de la marcha de los trenes se realice siempre con velocidad 'a la vista', es decir, a no más de 40 kilómetros por hora.

A menos de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España, el vuelco que el trágico accidente ferroviario de Urda ha dado a la precampaña monopoliza la actualidad política.

Puente volverá a hablar el martes del siniestro en un ambiente marcado por las peticiones de dimisión que se suceden desde las formaciones de la derecha y también de socios del Partido Socialista (PSOE) como el izquierdista Frente Amplio.

En una comparecencia el viernes de casi dos horas, Puente dijo que su forma de asumir su responsabilidad política es seguir "al mando".

Fuentes del Gobierno confirmaron después que Puente puso su cargo a disposición del presidente, pero que éste considera "injusto" que dimita.

El propio Sánchez, candidato a la reelección, está también en el punto de mira del Partido Popular (PP, derecha) y del ultraderechista Vox, que elevan la responsabilidad del accidente al jefe del Gobierno.

El PP informó este domingo de que se va a personar en la causa del accidente para que se investigue "hasta el final" y no se eluda ninguna responsabilidad.