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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 15:50

Galápagos recupera la electricidad tras inundaciones de El Niño y recibe ayuda humanitaria

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Quito, 1 nov (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó este domingo que restableció el suministro eléctrico en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, tras las fuertes lluvias que dejaron, hasta el momento, al menos un fallecido y unos 2.000 afectados, mientras que permanece el envío de ayuda humanitaria para atender las necesidades de la emergencia.

Por EFE
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Los equipos técnicos de la empresa pública Elecgalápagos lograron recuperar el suministro en las zonas urbanas y rurales de la isla, después de que las intensas precipitaciones dañaran parte de la infraestructura eléctrica.

Las labores incluyeron la reparación de cuatro postes con daños graves, el enderezamiento de otros ocho y la instalación de un poste provisional en la línea de subtransmisión, unos trabajos que se desarrollaron en condiciones complicadas por el deterioro de las carreteras y del terreno.

Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó del envío de diez toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas por las inundaciones. La asistencia fue movilizada desde Guayaquil en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Las Armada movilizó una lancha guardacostas con unos cuarenta militares desde Baltra, donde se ubica el aeropuerto, hasta Santa Cruz, para trasladar equipos de emergencia como bombas para extraer agua acumulada, mangueras, colchones, mantas, medicamentos y alimentos.

Las autoridades declararon este sábado la emergencia en Santa Cruz después de que las lluvias provocaran el desbordamiento de cauces, inundaciones y daños en viviendas, carreteras e infraestructuras.

Fuentes del COE de Santa Cruz informaron a EFE del fallecimiento de una persona y señalaron que alrededor de 2.000 habitantes se habían visto afectados por las precipitaciones.

Por ello, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo instó este domingo a los establecimientos de alojamiento turístico de Galápagos a mantener activos sus planes de seguridad y protocolos de emergencia para proteger a los visitantes y trabajadores.

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