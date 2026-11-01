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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 12:55

Guinea-Bisáu detiene a 168 personas sospechosas de querer migrar irregularmente a Europa

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Bisáu, 1 nov (EFE).- Las autoridades de Guinea-Bisáu detuvieron entre el viernes y este domingo a 168 personas sospechosas de querer migrar de forma irregular hacia Europa a través del océano Atlántico, informó la Guardia Nacional guineana.

Por EFE
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Una brigada costera interceptó este domingo de madrugada a veinticinco personas que supuestamente se estaban preparando para el viaje cerca del puerto pesquero de Alto Bandim, en Bisáu, la capital del país, según un comunicado.

Entre los detenidos se encuentran diez malienses, diez senegaleses y cinco guineanos, incluidos dos menores de edad.

Esta operación llega tras otra llevada a cabo durante la madrugada del 30 de octubre en los alrededores de Bissalanca, junto a la capital, y que se saldó con el arresto de 143 ciudadanos extranjeros, entre ellos dos gambianos y el resto senegaleses.

La Guardia Nacional reafirmó su compromiso de combatir las redes organizadas de migración irregular reforzando las patrullas a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas, así como en las aguas territoriales de Guinea-Bisáu.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta las Islas Canarias (España), conocida como la "Ruta Atlántica", es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

Entre enero y abril de 2026, al menos 155 personas desaparecieron o perdieron la vida cuando trataban de alcanzar las costas de España a través de esta ruta, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Un total de 2.276 llegadas fueron registradas en el mismo periodo, lo que refleja un descenso del 78 % en las llegadas por esta ruta, en comparación con los mismos meses de 2025.

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