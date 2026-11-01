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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 15:20

Iglesia católica mexicana llama a rezar por los difuntos en el marco de su conmemoración

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Ciudad de México, 1 nov (EFE).- La Iglesia católica en México llamó a renovar la esperanza en la resurrección y a rezar por los difuntos durante las celebraciones del Día de Todos los Santos, que se celebra este 1 de noviembre, y la Conmemoración de los Fieles Difuntos, el día 2, así como acompañar a quienes atraviesan el duelo.

Por EFE
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"Rezar juntos, escuchar sin imponer explicaciones, hacer una visita o mantener el contacto cuando han pasado las primeras semanas tras una pérdida son acciones que ayudan a sostener a una familia", señaló la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

La institución religiosa recordó que, según el calendario católico, Todos los Santos es la fecha en la que se celebra a quienes "ya gozan de la presencia de Dios, incluidos aquellos que no han sido canonizados".

Mientras que el 2 de noviembre, apuntó, "encomendamos a su misericordia a quienes han muerto" y aseguró que "ambas celebraciones tienen su fundamento en la esperanza que nace de la Resurrección de Jesucristo".

La Iglesia católica reconoció que en México, las flores, las fotografías y las visitas al cementerio son expresiones de cariño hacia los seres queridos muertos, sin embargo, instó a rezar por ellos, pues "nos permite confiar a Dios su vida y pedir que los reciba en la plenitud de su amor".

"El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que, desde sus primeros tiempos, la Iglesia ha ofrecido oraciones por los difuntos, especialmente la Eucaristía, para que, purificados, puedan llegar a la presencia de Dios", destacó la Arquidiócesis.

La editorial también apeló a la solidaridad en estos días en los que "nuestra oración" puede ir "más allá de los nombres y apellidos conocidos".

"Podemos encomendar a quienes murieron solos, a quienes no tienen una familia que los recuerde y a quienes nunca conocimos. La comunión de la Iglesia nos permite reconocerlos como hermanos y pedir también por su descanso", resaltó el mensaje.

Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI, poco después de la conquista española, por lo que su permanencia en el país es una muestra del sincretismo entre las culturas hispana e indígena.

Incluso ese vínculo cultural se observa, según antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en las calaveritas de azúcar y el pan de muerto, masa de bizcocho cuya forma evoca a una calavera y cinco huesos, similar a los tradicionales huesos de santo de España y otros países europeos.

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