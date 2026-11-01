Imputan a un hombre acusado de abusar sexualmente a menores en el Eje Cafetero colombiano

Según la investigación, las víctimas eran de sexo masculino, de entre los doce y quince años de edad, que fueron agredidos en zonas rurales de los municipios de Circasia, Salento y Montenegro, en el departamento del Quindío (centro).

Los hechos se perpetraron en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026. Las labores de la Fiscalía permitieron establecer coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los ataques, lo que llevó a los investigadores a relacionar los distintos episodios con un mismo presunto responsable.

De acuerdo con la Fiscalía, Velásquez Pinzón interceptaba a los menores cuando se desplazaban solos hacia sus escuelas o regresaban a sus viviendas por carreteras poco concurridas de los pueblos.

En la mayoría de los casos, el presunto agresor los intimidaba con armas de fuego o cuchillos, los trasladaba por la fuerza hasta zonas boscosas y allí cometía las agresiones sexuales.

Entre los delitos investigados, además del abuso sexual, está el asesinato de un niño de doce años, por el que el detenido también fue vinculado al proceso judicial.

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Velásquez Pinzón fue capturado en un inmueble del municipio de Quimbaya, luego de que una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Quindío obtuviera la respectiva orden judicial.

Durante el procedimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) incautaron una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos que serán sometidos a análisis.

La Fiscalía le imputó a Velásquez Pinzón los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

El hombre aceptó los cargos y fue enviado a un centro penitenciario mientras avanza la investigación para establecer si está relacionado con otros episodios de violencia sexual contra menores de edad en la región.

Ante la posibilidad de que existan más víctimas, la Fiscalía hizo un llamado a las personas que hayan sufrido hechos similares para que presenten las respectivas denuncias.