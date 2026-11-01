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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 11:40

Irán continúa las negociaciones indirectas con EE.UU. para reabrir Ormuz en dos días

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Teherán, 1 nov (EFE).- Irán informó este domingo de que continúan las conversaciones indirectas con Estados Unidos, con la mediación de Catar, acerca de un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque todavía no se ha alcanzado un resultado concreto tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de ocho meses.

Por EFE
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“Actualmente estamos negociando un plan de dos días con los mediadores, pero aún no hemos alcanzado un resultado concreto y esto depende de las respuestas que la contraparte quiera dar a nuestras preguntas”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en los márgenes de una sesión parlamentaria, informó la agencia ICANA.

El jefe de la diplomacia iraní recordó que una delegación de su país encabezada por un viceministro de Exteriores viajó ayer a Catar con el objetivo de “continuar los diálogos con los mediadores cataríes que a lo largo de las anteriores semanas han visitado Teherán” y remarcó "que no había ningún plan para mantener negociaciones con la parte estadounidense" en esas reuniones.

“Hacemos todo lo posible por avanzar en esta vía (diplomática) y esperamos que la otra parte actúe con racionalidad y dé prioridad a la diplomacia frente a otras opciones”, agregó Araqchí, quien recordó que la República Islámica está preparada para cualquier escenario.

Una delegación catarí viajó al menos dos veces a Irán esta semana, al igual que altos cargos de Defensa de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía —países miembros del Pacto de La Meca—, que se reunieron el lunes en la capital iraní con las autoridades del país persa para abordar la guerra comenzada por EE.UU e Israel, entre otros asuntos.

En una entrevista concedida ayer a la cadena catarí Al Jazeera, Araqchí explicó que Catar había planteado reducir de siete a cinco días el plazo inicialmente previsto por Irán en su plan de paz y que las partes trabajan ahora para acortarlo aún más, hasta dos días.

El 25 de septiembre, durante una rueda de prensa al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Araqchí propuso a Washington un plan de siete días para poner fin a las hostilidades.

La propuesta contemplaba un alto el fuego en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense, el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de los activos iraníes congelados, a cambio de la reapertura de Ormuz y el inicio de negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rechazó el plan de siete días de Teherán y mantiene la presión mediante el bloqueo naval y la intensificación de las sanciones, aseguró ayer que no atacará al país antes de las elecciones de medio mandato de este martes y que las negociaciones con Irán marchan bien, aunque advirtió de que Washington todavía tiene objetivos militares pendientes.

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