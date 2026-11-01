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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 12:25

Kast parte a Europa y añade a la agenda una reunión con Meloni en su paso por Roma

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Santiago de Chile, 1 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, parte este domingo en su primera visita oficial a Europa en la que añadió una reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en su paso por Roma y como antesala a ser recibido por el papa León XIV en audiencia en el Vaticano el próximo miércoles.

Por EFE
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El encuentro con Meloni se realizará el martes en la capital italiana, según reseñan medios chilenos, a donde Kast llegará procedente de Madrid.

El mandatario ultraconservador mantiene una estrecha relación con la líder italiana, a quien visitó en septiembre de 2025 cuando era candidato presidencial, por lo que ésta será su primera reunión oficial tras asumir el cargo en marzo pasado.

En esta gira estará acompañado por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien mencionó en un comunicado que "en Roma nos reuniremos con altas autoridades enfocados en buscar nuevas formas de cooperación con un socio estratégico dentro de Europa".

Kast, posteriormente, acudirá al Palacio Apostólico para su visita al Sumo Pontífice quien dos días después emprenderá su primer viaje apostólico a Latinoamérica desde su elección.

León XIV estará en Suramérica entre el viernes y el 17 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú, este último del cual tiene la nacionalidad por sus años como misionero y obispo.

"Queremos colocar a Chile en el radar del mundo", añadió el ministro de Relaciones Exteriores.

Tras su viaje a Italia, el presidente chileno volverá a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, en la que apuntan a lanzar la primera alianza por la inteligencia artificial (IA) para reforzar la soberanía digital y cultural de la región.

"Buscaremos avanzar hacia una cooperación más estratégica capaz de generar respuestas a los desafíos de la región, principalmente en materia de seguridad", cerró Pérez Mackenna.

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