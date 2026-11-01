Kast recibirá la Medalla de Madrid y se reunirá con Abascal en su primer día en España

El mandatario chileno aterrizará cerca de las 13:00 hora española en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y se trasladará directamente a un hotel de la capital española para mantener un encuentro con Abascal.

Los líderes ultraderechistas mantienen una estrecha relación desde hace años y se han reunido en infinidad de veces en distintos foros internacionales.

Kast, que en marzo se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, fue anfitrión el pasado septiembre, en Santiago (Chile), del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.

Posteriormente, el gobernante chileno se trasladará a la Real Casa de Correos para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por parte de presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de la máxima distinción honorífica que otorga el Gobierno autonómico madrileño para reconocer a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad.

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Desde su primera edición en 2020, la medalla ha sido concedida a otros líderes latinoamericanos como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa.

El primer viaje oficial de Kast a España como mandatario tiene lugar en plena campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y días después del fatal accidente ferroviario de Toledo, que causó la muerte de 69 personas.

El mandatario será uno de los líderes regionales que asistirá el 5 de noviembre a la XXX Cumbre Iberoamericana, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por el Gobierno de España, como país anfitrión.

Antes del participar en el foro, Kast viajará el 3 de noviembre a Roma para reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, según la prensa local.

El 4 de noviembre será recibido por el papa León XIV.