ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Hincha Opina
ABC Cardinal AM de 22:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 23:20

La Bolsa de Taiwán sufrió salidas récord de capital extranjero en octubre, según Bloomberg

Imagen sin descripción

Taipéi, 2 nov (EFE).- Los inversores extranjeros retiraron un volumen récord de capital de la Bolsa de Taiwán en octubre, en plena oleada global de ventas de valores ligados a la inteligencia artificial (IA) que ha dejado al principal índice de la isla al borde de una corrección técnica, informó este lunes la agencia Bloomberg.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según datos recopilados por este medio, los inversores extranjeros vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares (unos 28.449 millones de euros) en octubre, superando el récord mensual anterior alcanzado el pasado marzo (28.720 millones de dólares, 25.710 millones de euros).

Este éxodo evidencia la creciente inestabilidad en el comercio mundial de la IA, en medio del aumento de los costes de endeudamiento, el incremento del gasto en capital de las grandes tecnológicas y unos resultados financieros peores de lo esperado por parte de las principales compañías del sector.

De hecho, el mercado taiwanés, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, podría sufrir nuevos retrocesos esta semana, después de que el índice Nasdaq cayera un 2,86 % el viernes y de que el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomara otro 7,2 % el mismo día.

A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, registraba un descenso del 1,24 %, hasta los 44.647,67 puntos, un 10,39 % menos que el máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

Hogar del mayor fabricante de chips avanzados (TSMC) y del principal ensamblador de servidores de inteligencia artificial del mundo (Foxconn), Taiwán ha sido uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, y el Taiex acumula una revalorización superior al 50 % en lo que va de año pese a las recientes caídas.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
ABC Motor
Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Migue Zaldívar
Ver más

Te puede interesar