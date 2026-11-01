La Bolsa de Taiwán sufrió salidas récord de capital extranjero en octubre, según Bloomberg

Según datos recopilados por este medio, los inversores extranjeros vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares (unos 28.449 millones de euros) en octubre, superando el récord mensual anterior alcanzado el pasado marzo (28.720 millones de dólares, 25.710 millones de euros).

Este éxodo evidencia la creciente inestabilidad en el comercio mundial de la IA, en medio del aumento de los costes de endeudamiento, el incremento del gasto en capital de las grandes tecnológicas y unos resultados financieros peores de lo esperado por parte de las principales compañías del sector.

De hecho, el mercado taiwanés, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, podría sufrir nuevos retrocesos esta semana, después de que el índice Nasdaq cayera un 2,86 % el viernes y de que el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomara otro 7,2 % el mismo día.

A las 10:00 hora local (02:00 GMT), el índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, registraba un descenso del 1,24 %, hasta los 44.647,67 puntos, un 10,39 % menos que el máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

Hogar del mayor fabricante de chips avanzados (TSMC) y del principal ensamblador de servidores de inteligencia artificial del mundo (Foxconn), Taiwán ha sido uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, y el Taiex acumula una revalorización superior al 50 % en lo que va de año pese a las recientes caídas.