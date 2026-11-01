La celebración de Halloween deja más 6.000 incidentes y 89 detenidos en Bogotá

Los festejos del 31 de octubre, en el que miles de personas se volcaron a las calles con disfraces, dejaron diferentes incidentes de orden público en la capital colombiana, donde se ha convertido en tradición salir a pedir dulces.

Según el reporte de la Policía metropolitana, recibieron 22.807 llamadas de las cuales 11.792 requirieron la atención de los uniformados.

De estos casos, 6.816 estuvieron relacionados con riñas, exceso de ruido y otros comportamientos que afectaron la convivencia.

El jefe de la Seccional de Protección y Servicios de la Policía de Bogotá, teniente coronel Manuel Saavedra, informó que se detuvo a 89 personas vinculadas a estos incidentes.

Además, se registraron tres homicidios que no se relacionan con esta celebración: uno de ellos por "intolerancia y dos al parecer por ajuste de cuentas", detalló Saavedra.

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Como resultado de los operativos de control, se incautaron cuatro armas de fuego y 715 armas cortopunzantes, además se multó a 1.020 vehículos y motos que incumplieron las restricciones de movilidad establecidas para estas fechas.