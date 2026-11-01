La Commonwealth aspira a ser más "próspera" mediante alianzas, inversión y resiliencia

En un video publicado en la cuenta oficial de la Commonwealth en Instagram, indicó que en la cumbre, que concluirá este miércoles, se llevarán a cabo "conversaciones cruciales y un programa repleto que reúne a líderes, socios para el desarrollo y empresas".

"El enfoque es claro: alianzas, inversión y resiliencia. Acelerar la acción para una Mancomunidad próspera", resaltó Botchwey, de origen ghanés, en su publicación.

Botchwey enfatizó que el Commonwealth, compuesta por 56 países con lazos históricos con el Reino Unido, entre ellos muchos africanos y la mayoría de los miembros de la Caricom -organización que creó la Comisión de Reparaciones en 2013-, "siempre ha golpeado su peso y este foro no será la excepción".

En la reunión, a la que acudirá el rey Carlos III, Botchwey dijo que otro de los objetivos de la misma es "forjar alianzas ambiciosas que respondan a las expectativas" los 2.700 millones de habitantes, "mediante acciones en los ámbitos de la democracia, el comercio, las inversiones, el clima y las oportunidades para todos".

"Hay una energía en esta isla que impulsará a toda la Commonwealth en un momento en que el mundo se enfrenta a algunas de sus decisiones económicas más difíciles hasta la fecha", aseguró.

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En un comunicad de prensa en la página web del ente, añadió que "en una época de fractura global, agravada por un legado de crisis económicas y una emergencia climática, la Commonwealth sigue siendo una fuerza para fomentar la resiliencia y la prosperidad compartida".

Bajo el lema 'Acelerar las alianzas y la inversión para una Mancomunidad próspera', los líderes se reunirán con inversores, filántropos y socios para el desarrollo con el fin de financiar propuestas relacionadas con el clima, el comercio y el empleo juvenil.

Estos 'proyectos listos para la inversión', valorados actualmente en 34.000 millones de dólares, han sido presentados por veinte países en desarrollo miembros de la Mancomunidad.

La Commonwealth, que se celebra cada dos años, constituye también una oportunidad para que los líderes acuerden las prioridades de la organización.

Este año, la agenda incluye un programa de trabajo sobre comercio destinado a eliminar las barreras al intercambio comercial entre los países miembros, el desarrollo de una plataforma común sobre deuda sostenible y financiación en condiciones favorables -basada en el grado de vulnerabilidad-, así como una estrategia para avanzar en la agenda de inversiones de cara a 2027.