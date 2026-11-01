ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Entretenidos
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 09:40

La familia del empleado de la ONU muerto bajo custodia hutí exige una investigación

Imagen sin descripción

Saná, 1 nov (EFE).- La familia del empleado yemení de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Yemen exigió este domingo una investigación "urgente, transparente e independiente" sobre su muerte bajo custodia de los rebeldes hutíes, que lo mantenían detenido desde hace más de dos años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Mohamed Ibrahim al Shami, empleado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, permanecía detenido en Saná desde el 6 de junio de 2024 y falleció mientras estaba bajo custodia de los hutíes, según informaron su familia y las Naciones Unidas.

La familia indicó que se les comunicó que la muerte había ocurrido varios meses antes, a pesar de que habían solicitado información sobre su paradero en repetidas ocasiones.

Asimismo, relataron que Al Shami sufrió una desaparición forzada y un aislamiento total durante casi 29 meses, sin posibilidad de contacto ni noticias sobre su estado de salud.

"Se nos privó de nuestros derechos humanos más básicos: poder escuchar su voz o recibir información sobre su salud; y este cruel sufrimiento culminó, finalmente, en la desgarradora noticia de su fallecimiento", expresó la familia.

En la nota, instaron a las autoridades de Saná, bajo control de los hutíes, a ofrecer una explicación oficial sobre las circunstancias y la causa de la muerte, y pidió a la ONU, a organizaciones de derechos humanos y humanitarias, a periodistas y a la opinión pública que presionen para exigir responsabilidades.

La causa y las circunstancias exactas de la muerte de Al Shami siguen siendo desconocidas, y los rebeldes aún no se han pronunciado al respecto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenaron el fallecimiento del empleado y pidieron una "investigación inmediata, imparcial, transparente y exhaustiva".

Guterres señaló que las circunstancias aún no están claras y que la ONU está solicitando respuestas con urgencia a las autoridades de facto hutíes.

Asimismo, Türk instó a la liberación inmediata e incondicional de otros miembros del personal de la ONU que permanecen detenidos, entre ellos siete colegas de su oficina.

Este es el segundo caso notificado de un miembro del personal de la ONU que fallece bajo detención de los hutíes, tras la muerte de un empleado del Programa Mundial de Alimentos en febrero de 2025.

Los insurgentes han acusado continuamente a trabajadores de la ONU y de organizaciones de ayuda humanitaria -actualmente detenidos- de estar implicados en una supuesta red de espionaje estadounidense-israelí, acusaciones que no han sido respaldadas con pruebas públicas.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más
04
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más

Te puede interesar