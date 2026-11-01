La Fuerza Aérea de Taiwán inicia unas maniobras anuales a la espera de más cazas de EE.UU.

Según una fuente militar citada por este medio -un canal empleado por el Gobierno taiwanés para adelantar información sensible-, los ejercicios pondrán a prueba las habilidades de combate aire-aire, aire-mar y aire-tierra de los pilotos, así como el apoyo logístico terrestre.

En los simulacros, que se prolongarán hasta el viernes, participarán los tres principales cazas de Taiwán: los F-16V estadounidenses modernizados, los Mirage 2000-5 franceses y los F-CK-1 Ching-kuo, de fabricación doméstica.

Las maniobras se centrarán en la interceptación aérea y en el uso del sistema de blancos para tiro aéreo (AGTS), algo especialmente relevante ante el creciente número de incursiones de aeronaves militares chinas registradas en los alrededores de la isla en los últimos años.

Los pilotos también ensayarán despegues de emergencia, la identificación de objetivos, ataques simulados con misiles y combates aéreos contra aeronaves enemigas, según la fuente citada por CNA.

Además del apoyo logístico terrestre, los 'Tien Lung' evaluarán la capacidad de operación conjunta de la Fuerza Aérea con el Ejército, la Armada y el Mando de Información, Comunicaciones y Guerra Electrónica, agregó la misma fuente.

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Esta nueva edición de los ejercicios llega un mes después de que Taiwán recibiera los dos primeros de los 66 cazas F-16V Block 70 que adquirió a EE.UU. por 8.000 millones de dólares, dentro de un programa que busca reforzar su capacidad de respuesta frente a las operaciones aéreas de Pekín en sus inmediaciones.

Estaba previsto que las entregas comenzaran en 2023 y concluyeran en 2026, pero diversos problemas técnicos han retrasado el calendario.

El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, afirmó el pasado 12 de octubre que seis F-16V Block 70 habían superado las pruebas de vuelo y la aceptación, incluidos los dos que ya se encuentran en la isla, y dijo que esperaba que llegaran nuevos aparatos antes de que terminara octubre, aunque hasta ahora no ha trascendido ninguna nueva entrega.

Frente a los más de cien F-16A/B Block 20 que comenzaron a llegar a Taiwán en 1997 y que fueron modernizados hace unos años al estándar F-16V, los nuevos F-16V Block 70 cuentan con un motor más potente, mayor alcance y una vida útil más larga.