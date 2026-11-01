ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
Hincha Opina
ABC Cardinal AM de 22:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Cerro Porteño
01 de noviembre de 2026 - 21:23

Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas da indicaciones en el Superclásico ante Olimpia, disputado en el estadio La Nueva Olla.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas da indicaciones en el Superclásico ante Olimpia, disputado en el estadio La Nueva Olla.

El entrenador azulgrana, Gustavo Costas dio la cara tras la derrota frente a Olimpia, la cuarta en igual cantidad de enfrentamientos ante el tradicional rival en la temporada. Pidió disculpas a la afición, lamentó los errores propios en los goles y exigió un cambio radical desde lo mental y futbolístico.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El clima en campamento azulgrana es de total reflexión y exigencia. Tras sufrir un nuevo traspié ante el rival de toda la vida, el técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas, dio la cara en conferencia de prensa y analizó sin filtros el rendimiento de su equipo, reconociendo que el margen de error se agotó de cara a lo que resta del segundo semestre de la temporada.

Lea más: Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

Disculpas a la hinchada y errores que cuestan caro

El estratega comenzó lamentando profundamente no haberle podido regalar una alegría a la parcialidad en un partido tan trascendental, al tiempo que desglosó las falencias defensivas y la falta de eficacia que condicionaron el trámite. “Primero pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo, más estos triunfos que son especiales. Después, si vamos a lo del partido, fue un partido que ellos en los 10 primeros minutos entraron para buscar el partido y nosotros no entramos como teníamos que entrar; y después del gol de ellos, yo pienso que en los dos goles estamos regalando demasiado”.

A pesar de señalar una mejoría tras el golpe inicial, el argentino remarcó que la falta de contundencia ofensiva y los descuidos en pelota parada terminaron sentenciando el juego. “Después de los 10 minutos, el equipo jugó de otra manera, estuvo mejor, pero bueno, como siempre nos cuesta mucho definir las situaciones, pues en el segundo tiempo también. Ellos no habían llegado y de un córner dejamos solo al rebotero y la mandan a guardar, la única que habían llegado. Pero bueno, esto tenemos que seguir y lo fundamental es darnos cuenta dónde estamos y que tenemos que cambiar mucho y hacer muchas cosas para poder revertir esto”.

Cero excusas y la exigencia de levantar la cabeza

Lejos de buscar coartadas en su llegada al club con el torneo ya iniciado, el técnico asumió la máxima responsabilidad, remarcando que la vara en una institución de esta magnitud siempre debe estar arriba. “No hay que caerse, hay que representar, nosotros tenemos que tratar de ganar, poner la vara muy alta; nosotros la ponemos alta. No vinimos a poner excusas que vinimos cuando el campeonato ya estaba empezado, es muy fácil, nosotros lo agarramos y lo que dijimos era poder ganar, apuntar al campeonato, apuntar a la Copa, apuntar a la Supercopa. Pero bueno, tenemos que cambiar muchas cosas”.

Pensando en lo que viene —incluyendo cruces en la Copa Paraguay y la hipotética Supercopa Paraguay ante el tradicional rival—, el DT azulgrana enfatizó que el principal foco de trabajo estará en el aspecto psicológico para evitar que el equipo se desmorone anímicamente ante la adversidad. “Si queremos ganar la Copa Paraguay y después ganar en la Supercopa Paraguay a este rival, tenemos que cambiar muchas cosas, prepararnos, saber no caernos, de la cabeza principalmente, porque hoy pasa mucho, no es el cansancio eso, a veces la cabeza te hace un gol y ya te caes y pensás que no puedes levantar. Entonces tenemos que pensar y trabajar en todo eso”.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
ABC Motor
Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Migue Zaldívar
Ver más

Te puede interesar