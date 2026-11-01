Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”

La desazón por un nuevo traspié clásico sigue dejando tela por cortar en campamento azulgrana. En medio de la conferencia de prensa, el entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, se refirió puntualmente a la jugada del tanto inaugural anotado por el juvenil franjeado Eduardo Delmás, reconociendo su fastidio por la facilidad con la que se concedió la conquista.

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El déficit en la marca y la falta de “oficio” para cortar

Al ser consultado sobre la simplicidad con la que llegó la apertura del marcador para el rival, el estratega no ocultó su frustración y apuntó a una falencia recurrente: la incapacidad del equipo para interrumpir los avances contrarios mediante faltas tácticas en la zona medular. “Sí, la verdad es que me quería matar cuando vi el gol ese, pero bueno, eso lo que nos falta también: ¿ellos cuántas faltas hicieron y nos cortaron? Y nosotros no sabemos, no cortamos nunca. No es que pegaron patada, nada, fueron empujones, agarrados y bueno, eso tenés que ver. Es cuando perdés la pelota, cuando te agarran mal parado, podés salir; siempre es pelota hombre”.

En la misma línea, Costas remarcó que el problema se repitió en sucesivos contragolpes del rival, donde faltó calma y lectura defensiva para frenar la transición. “Repito, fueron faltas, como yo hoy se los dije en la charla: que tenemos que empezar a hacer las faltas o a cortar. Después nos agarraron en tres contragolpes más o menos, que capaz nos tirábamos al piso en vez de esperarlo y jugar con las manos, es lo lógico”.

La obligación innegociable de ganar en un grande

Cambiando de eje hacia la necesidad de enderezar el rumbo en lo que resta del año —con la mira puesta en la Copa Paraguay tras resignar terreno en el Clausura—, el DT fue tajante sobre la mentalidad con la que se debe asumir la conducción del Ciclón, rechazando cualquier tipo de coartadas temporales. “Y tenés que estar con la obligación esa, tenés que ganar. Vos cuando se agarra un club, más allá que yo lo agarré ya adelantado o eso, vos tenés que venir a ganar, a ganar todo lo que vos quieras, lo que vos puedas, pero tenés que ponerte la vara muy alta también. Pero es lógico, si venís a un equipo grande, es lógico que uno mismo se tenga que poner la vara alta”.