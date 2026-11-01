ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Hincha Opina
ABC Cardinal AM de 22:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 23:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Cerro Porteño
01 de noviembre de 2026 - 22:25

Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”

Los jugadores de Cerro Porteño se lamentan tras el pitazo final de Juan Gabriel Benítez que confirmó el triunfo de Olimpia en una nueva edición del Superclásico.
Los jugadores de Cerro Porteño se lamentan tras el pitazo final de Juan Gabriel Benítez que confirmó el triunfo de Olimpia en una nueva edición del Superclásico.

Tras un nuevo traspié clásico ante Olimpia, el DT azulgrana, Gustavo Costas profundizó en los problemas anímicos y de liderazgo que sufre el plantel. Señaló la falta de referentes dentro del campo para manejar los momentos difíciles y gestionar las situaciones de partido.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su paso por conferencia, el técnico de Cerro Porteño, Gustavo Costas, puso el foco sobre la mesa al debatir por qué al equipo le cuesta tanto asimilar los golpes durante el desarrollo de los encuentros. Ante la consulta sobre las dificultades para sobreponerse a las adversidades, el estratega fue categórico: cuando el funcionamiento colectivo no alcanza, el carácter y el temperamento deben actuar como motores de empuje, algo que —según reconoció— el Ciclón no logró mostrar en cancha.

Lea más: Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

La necesidad de referentes en la cancha

Profundizando en el diagnóstico, Costas apuntó directamente a la carencia de voces de mando dentro del terreno de juego, aquellas que actúan cuando el entrenador ya no tiene llegada directa a sus futbolistas desde la raya. “A veces nos falta ese carácter, esa personalidad. Hay que encontrar bien los líderes, que te manejen, que a veces son los que hablan; porque vos podés hablar, yo puedo hablar todo el partido, pero no es lo mismo, ni me escuchan. Y vos ahí a veces necesitás, como fue el partido con Ameliano, que ganábamos 2 a 0, que ellos mismos ahí comunicarse y capaz no teníamos”.

Para ejemplificar su postura, el entrenador azulgrana contrastó la realidad de su equipo con la experiencia que observa en la vereda de enfrente, destacando el rol de figuras con peso específico en momentos determinantes. “Olimpia tiene a Richard, que ya a veces juega bien, mal, te da esa palabra, esa personalidad, porque Olimpia después se paró, pero se paró más atrás. Pienso que ahí hablaron en la cancha”.

Detalles tácticos que se escapan por falta de comunicación

El entrenador ilustró el problema con una anécdota concreta vivida sobre el final del primer tiempo, donde la falta de gestión autónoma por parte de los jugadores evidenció la ausencia de un liderazgo claro dentro de la cancha en instantes críticos. “Nosotros no teníamos, además nos matábamos hablando, faltaban 3 minutos por lo de la lesión de Lucas Merolla para sacarlo, pero perdíamos una ventana y nosotros nos matamos hablando para que Jorge Morel pase (en defensa) y Merolla vaya más adelante de última, por lo menos para no perder la ventana, faltaban 3 minutos y eso tienen que hacer. Si vos tenés líderes, son los que manejan eso”.

Golpear primero o sufrir el peso anímico

Para cerrar, el estratega argentino remarcó que remar contra la corriente se ha convertido en una auténtica pesadilla para el equipo debido a esa fragilidad emocional, un factor que —a su entender— exige un trabajo urgente de contagio y autogestión en el grupo. “Nos cuesta, si empezamos perdiendo, nos cuesta muchísimo darlo vuelta, pero eso también es personalidad, actitud, hablarse adentro de la cancha, que se tienen que contagiar uno con el otro; porque ellos ahí adentro de la cancha, podés hablar, gritar todo el día, que no te escuchan y ahí necesitás esos jugadores”.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
ABC Motor
Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Migue Zaldívar
Ver más

Te puede interesar