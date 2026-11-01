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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 11:25

La ONU destaca apoyo logístico dominicano a operaciones de fuerza internacional en Haití

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Santo Domingo, 1 nov (EFE).- La ONU calificó este domingo de "esencial" el respaldo logístico que ofrece el Gobierno dominicano para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) en Haití.

Por EFE
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La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), Daniela Kroslak, agradeció a las autoridades del país su colaboración para el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en Haití.

Destacó que este apoyo también contribuye al desarrollo de otras actividades de las Naciones Unidas en ese país.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el puerto de Haina (sur), de un buque con destino a Haití, que transporta suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la GSF, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir a las bandas criminales, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

El cargamento, procedente de Bangladés, llegó a República Dominicana con apoyo financiero de Alemania, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas para su posterior envío a Haití.

Esta semana El Salvador desplegó una amplia operación para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe.

Durante el acto de despedida del buque, el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín, valoró los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en el país vecino y reiteró la disposición de República Dominicana de continuar colaborando con las iniciativas internacionales dirigidas a mejorar la seguridad en ese país.

Por su parte, la embajadora alemana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa.

Friedrichsen reafirmó, además, el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales encaminados a mejorar las condiciones de seguridad en Haití.

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