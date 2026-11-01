La ONU inicia el desmantelamiento de su misión en Sáhara Occidental tras fin de su mandato

"El 1 de noviembre de 2026 marca el comienzo del período de liquidación de la misión, durante el cual un equipo reducido supervisará el repliegue ordenado de sus recursos y efectivos", anunció este domingo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en un comunicado publicado en la página web de la organización.

El equipo, que rendirá cuentas al Departamento de Apoyo a las Operaciones de Naciones Unidas, se encargará de coordinar el traslado de los activos de los países que aportan contingentes militares a sus respectivos países, así como de gestionar adecuadamente el equipamiento propiedad de la organización.

De acuerdo con la misma fuente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes que cooperen plenamente para garantizar que el proceso de demantelamiento se desarrolle de manera ordenada y concluya "en el menor tiempo posible".

Guterres expresó asimismo su preocupación por la situación de seguridad en la región y "por el riesgo de una escalada de las hostilidades", e instó a todos los actores implicados a ejercer "la máxima moderación y abstenerse de adoptar medidas que puedan agravar las tensiones o socavar la estabilidad regional".

El máximo responsable de la ONU reiteró, además, el compromiso de la organización de seguir apoyando a las partes en la búsqueda de una solución política "justa, duradera y mutuamente aceptable" que garantice "el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el comunicado, Guterres rindió homenaje a los integrantes de la Minurso y a su representante especial para el Sáhara Occidental, Alexander Ivanko, cuyo liderazgo, según destacó, orientó el trabajo de la misión "durante un período especialmente difícil" tras la reanudación de las hostilidades en 2020.

El secretario general rindió también homenaje a los veinte miembros de la misión que perdieron la vida durante los 35 años de actividad de la operación de paz en la excolonia española.

Pese al fin del mandato de la misión, la ONU aseguró que "seguirá disponible para apoyar los esfuerzos de diálogo y la búsqueda de una solución pacífica" al conflicto a través del enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

Durante su intervención en la televisión pública marroquí 2M, el ministro de Exteriores, Naser Burita, aseguró que su país "asumirá su responsabilidad, cooperará y proporcionará el tiempo, los medios y la logística necesarios" para que el proceso de la retirada de la Minurso "sea ejemplar".