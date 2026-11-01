La oposición india marcha en Nueva Delhi contra la polémica revisión del censo electoral

"Le digo a cada ciudadano y a cada joven de la India: Gyanesh Kumar será destituido del cargo de Comisionado Electoral Jefe. Gyanesh Kumar irá a la cárcel", dijo el líder de la oposición en el parlamento, Rahul Gandhi, ante la multitud.

Cerca de 10.000 agentes de seguridad fueron desplegados en los alrededores de Ramlila Maidan, lugar recientemente designado para las protestas en la capital.

El bloque opositor INDIA convocó a estudiantes, agricultores bajo el lema "Salvar el voto, salvar el país", para denunciar el presunto fraude, la eliminación de nombres en las listas electorales y el uso de la violencia policial contra quienes cuestionan el proceso .

La manifestación sigue a semanas de protestas que han llenado las principales ciudades del país, entre ellas también las convocadas por el movimiento de la generación Z de las 'Cucarachas', el Cockroach Janta Party (CJP), que exigen la dimisión de Kumar, la cancelación de la Revisión Especial Intensiva (SIR) del padrón electoral y el retorno al voto con papeletas de papel.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, presentó la SIR hace un año como una forma de depurar las listas de votantes de duplicados, fallecidos y errores burocráticos. Desde entonces se han eliminado más de 130 millones de nombres, entre los que millones han apelado por haber sido privadas de su derecho al voto por "anomalías" en su información.

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Según la oposición, la actuación del organismo electoral desde el inicio de la revisión del censo ha beneficiado al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP).

Las críticas terminaron de avivarse el pasado 25 de septiembre, cuando el periódico local The Indian Express reveló que dos de los tres comisionados electorales del país habían expresado su indignación dentro del organismo por varias medidas de Kumar que, según afirmaron, se llevaron a cabo sin su conocimiento.