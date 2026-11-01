La presidenta de Costa Rica, primera en llegar a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

Fernández aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un poco antes de las 19.00 de la tarde hora local.

Para este lunes, 2 de noviembre, está prevista la llegada de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile y El Salvador, según informaron fuentes de la organización de la cumbre, la cuarta que albergará España en los 35 años de historia de este foro regional.

Está confirmada la presencia en la cumbre del presidente chileno, José Antonio Kast, que también visitará Italia en su primer viaje oficial a Europa, y la de su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.

La delegación colombiana estará encabezada por el vicepresidente del país, José Manuel Restrepo, al igual que la de El Salvador, liderada por el vicepresidente Félix Ulloa.

También estarán en la cumbre de Madrid, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por el Gobierno de España como país anfitrión, los mandatarios de Guatemala, Bernardo Arévalo, de Paraguay, Santiago Peña, y de República Dominicana, Luis Abinader.

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Y el pasado jueves se conoció que también acudirá el presidente argentino, Javier Milei, quien volverá a España dos semanas después de un viaje en el que llamó "impresentable dictador" al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una intervención en un foro con empresarios.

Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región y en esta ocasión se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

El encuentro empresarial durará dos días, el 3 y 4 de noviembre y, según la agenda oficial de la Casa Real, el rey de España, Felipe VI, será el encargado de clausurarlo.

Para el 4 de noviembre está prevista la ceremonia de apertura de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real y una cena posterior ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

Pero se está a la espera de confirmación de esos eventos y detalles de los mismos, ya que pueden sufrir alguna modificación tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en la localidad toledana de Urda (centro de España) en el que han fallecido al menos 69 personas.

Al día siguiente, el 5 de noviembre, será la jornada central de la cumbre, que se desarrollará en el Museo de las Colecciones Reales.