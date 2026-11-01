La prorrusa Iliana Yotova gana las elecciones presidenciales en Bulgaria, según sondeos

De acuerdo con los datos de las agencias demoscópicas Trend, Myara y Alpha, la actual presidenta en funciones se impuso con algo más del 51 % de los votos contra su rival europeísta Andrey Gyurov, quien obtuvo un 44 %, mientras que en torno a un 5 % votó que no apoya a ninguno de los dos candidatos.

La participación en estas elecciones presidenciales volvió a ser excepcionalmente baja, con un estimado del 26 %, solo tres puntos porcentuales más que en la primera vuelta hace una semana, agregan los sondeos emitidos por diferentes televisiones locales.

Yotova, una exdiputada socialista de 62 años, aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y centrarse solo en la diplomacia para salir del conflicto.

Durante la campaña aseguró que será lo que calificó como una "presidenta de la paz", al tiempo que acusó a su rival, un economista y ex primer ministro interino de 50 años, de querer implicar al país balcánico —con históricas relaciones con Rusia— en la guerra de Ucrania.