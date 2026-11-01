La viuda del alcalde Carlos Manzo exige justicia a Sheinbaum un año después del asesinato

"Mientras existan aún preguntas sin responder, le pido (a Sheinbaum) una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales (...) Si las pruebas conducen a personas con poder político económico o de cualquier otra naturaleza que la investigación no se detenga", exclamó Quiroz.

El discurso fue pronunciado en medio de una marcha por la paz en conmemoración del aniversario luctuoso de Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en un acto público por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán (oeste), momentos después de haber sostenido en brazos a su hijo.

"Detener a una persona no significa necesariamente haber esclarecido un crimen, porque una carpeta de investigación no significa por sí sola que una familia haya encontrado justicia, y porque mientras queden responsabilidades sin investigar seguirá existiendo una deuda con todas estas víctimas y muchas otras que están aquí", sentenció.

Después de un año de la muerte del alcalde, la Justicia mexicana reportó un avance del 90 % en la investigación e informó que ha detenido a 34 presuntos implicados en el crimen, mientras que 29 han sido vinculados a proceso.

Entre los capturados destaca como presunto autor intelectual Ramón Ayala Álvarez, alias R1, líder criminal asociado a Los Rs, facción del CJNG, así como Jorge Antonio, alias El Licenciado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al anunciar la detención de El Licenciado, el 19 de noviembre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Manzo estaba vinculado a un grupo delictivo de la zona relacionado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); una versión que recientemente confirmó la Fiscalía de Michoacán.

En ese sentido, Quiroz destacó este domingo que "la justicia no puede tener protegidos" y admitió que no quiere venganza, sino que las instituciones correspondientes "investiguen hasta las últimas consecuencias".

"Señora presidenta, no le habla una adversaria política, no le habla alguien que viene a confrontar a su Gobierno por diferencias partidistas. Le habla una mujer que perdió a su compañero de vida, una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte", reclamó.

Los videos del asesinato de Carlos Manzo se viralizaron en todo el país y provocaron una indignación nacional que se transformó en una organización política y ciudadana llamada Movimiento Independiente del Sombrero.

Este crimen además se convirtió en una de las deudas pendientes en la Administración de Sheinbaum en un contexto de elevada violencia y combate al crimen organizado.