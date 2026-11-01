Los estudiantes vuelven a la calle para defender y festejar la victoria de Lula en Brasil

Convocados por la combativa Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), cientos de manifestantes marcharon este domingo por las calles de nueve capitales regionales (Río de Janeiro, São Paulo, Maceió, Manaus, Goiania, Cuiabá, Belém, Recife y Porto Alegre) para celebrar la reelección de Lula y repudiar la fuga de Bolsonaro del país y su intento de poner en duda el resultado electoral.

Con las elecciones ya definidas, sin embargo, las marchas de este domingo no fueron tan multitudinarias como las organizadas por la UNE durante la campaña y que ayudaron a Lula en su remontada, tras haber sido el segundo candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales.

La principal concentración se registró en la Praça Roosevelt de São Paulo, la mayor ciudad del país, en donde unos quinientos manifestantes, en un ambiente totalmente festivo, ironizaron la carta en la que el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), tras huir del país y desembarcar en Miami, se proclamó como el "verdadero presidente electo de Brasil".

Las manifestaciones fueron convocadas precisamente con el eslogan "Brasil con S", en una referencia a la citada carta del candidato opositor, adornada equivocadamente con el escudo del país cuando aún era conocido como "Estados Unidos do Brazil" (con Z).

De acuerdo con la UNE, las nuevas marchas fueron convocadas para defender la legitimidad del proceso electoral e impedir que su resultado sea desconocido en una campaña para debilitar las instituciones democráticas.

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Las manifestaciones se produjeron una semana después de que Lula se impusiera en la segunda vuelta de las presidenciales, con el 51,79 % de los votos; y por encima del 48,21 % obtenido por Bolsonaro, quien había sido el más votado en la primera vuelta.

Entre las dos votaciones, el movimiento estudiantil lideró movilizaciones y campañas en las redes sociales que ayudaron a Lula en su remontada.