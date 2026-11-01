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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 18:30

Madonna recomienda 'La bola negra', de los Javis, a sus seguidores de Instagram

Imagen sin descripción

Nueva York, 1 nov (EFE).- La cantante estadounidense Madonna recomendó este domingo a sus más de 20,5 millones de seguidores en Instagram ver 'La bola negra', la aclamada película dirigida por los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos popularmente como los Javis.

Por EFE
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A través de una historia en su perfil de la red social, la reina del pop compartió una imagen del largometraje acompañada de un mensaje en el que invitaba a su audiencia a no perderse la cinta, sumándose así al entusiasmo internacional que rodea a la producción en plena temporada de premios en Estados Unidos.

El apoyo de Madonna llega tras el notable debut comercial del filme en el país. 'La bola negra' se convirtió recientemente en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine de EE.UU. para una producción en idioma no inglés de Netflix, al recaudar 277.500 dólares en su primer fin de semana proyectándose en apenas cuatro salas entre Los Ángeles y Nueva York.

La cifra representó un promedio de 69.375 dólares por sala. Ahora la cinta se ve en unas 300 salas antes de su aterrizaje global en la plataforma el próximo 2 de diciembre.

La película, adquirida por Netflix durante el Festival de Cannes por cerca de cinco millones de dólares, sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017 a través de historias entrelazadas bajo la influencia de la figura del poeta Federico García Lorca.

Elegida por la Academia de Cine para representar a España en los premios Óscar como mejor película internacional, 'La bola negra' continúa cosechando reconocimientos en el circuito norteamericano.

A principios de octubre, la Critics Choice Association otorgó el premio a la mejor dirección a Calvo y Ambrossi, mientras que esta semana la producción sumó una nominación al premio del público de los premios Gotham, certamen donde además el músico Guitarricadelafuente optará al galardón de intérprete revelación por su debut actoral.

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