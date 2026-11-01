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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 23:00

Marco Rubio y el nuevo canciller venezolano se reunirán este lunes en Washington

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Washington, 1 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunirán este lunes en Washington, en un momento de creciente cooperación entre ambos gobiernos, informó este domingo el Departamento de Estado.

Por EFE
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La cita, incluida en la agenda oficial de Rubio, tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado a las 10:00 hora local (15:00 GMT y 11:00 en Venezuela).

Será el primer encuentro entre los jefes de la diplomacia estadounidense y venezolana desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense en Caracas el pasado enero.

Rubio recibirá a Blanco pocos días después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo nombrara el jueves canciller en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

Blanco, que hasta entonces ejercía como viceministro de Exteriores, se reunió el pasado viernes con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, John Barrett, y reafirmó el compromiso de su país con "el diálogo y la cooperación" con Estados Unidos.

El encuentro entre Rubio y Blanco se celebrará después de que la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresara a Venezuela el pasado 25 de octubre, tras casi un año en el exterior, durante el cual ha exigido reiteradamente la convocatoria de elecciones.

La Administración de Donald Trump, que cerró un controvertido acuerdo petrolero con el Gobierno chavista, respalda una hoja de ruta para renovar en los próximos meses organismos clave del entramado institucional venezolano, un proceso que debería conducir a que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para la celebración de elecciones.

La hoja de ruta se negocia en el marco del diálogo entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, impulsado por Washington desde agosto.

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