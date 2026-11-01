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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 13:15

México confirma once connacionales heridos en el accidente de tren en España

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Ciudad de México, 1 nov (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este domingo la identificación de doce personas del país que vivieron el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro de España), de las cuales once sufrieron "lesiones leves" y fueron dadas de alta.

Por EFE
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En un comunicado, la Cancillería mexicana detalló que continúa la búsqueda por parte de las autoridades españolas de un mexicano cuyo paradero no ha sido confirmado.

También destacó que la Embajada de México en España mantiene "estrecha comunicación" con las dependencias de aquel país para "dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos".

"La Embajada brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular", subrayó.

Además, anunció que el encargado de la Sección Consular de la Embajada se "trasladó a Toledo para seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario".

La respuesta por parte de la oficina diplomática ocurre dos días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la desaparición del connacional en el accidente de Urda, que ha dejado al menos 69 víctimas mortales.

Familiares del ciudadano mexicano no localizado lo identificaron como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, y originario de Aguascalientes (centro de México), quien viajaba como turista en el vagón número ocho del tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla.

El accidente ocurrió a las 08:53 hora local de España el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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