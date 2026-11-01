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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 14:25

México mantiene medidas preventivas ante pronóstico de lluvias intensas en Baja California

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Ciudad de México, 1 nov (EFE).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico de lluvias intensas y un descenso de las temperaturas en Baja California (noroeste) para este domingo, después de que las fuertes precipitaciones registradas el 30 y 31 de octubre provocaran diversas afectaciones tanto en ese estado como en el de Sonora.

Por EFE
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"Para este día, el ingreso del frente frío número 4 por el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generará lluvias puntuales intensas en Baja California, así como precipitaciones de fuertes a muy fuertes, rachas de viento y un descenso de las temperaturas en dicha región", informó -en un comunicado- la CNPC .

El reporte explicó, además, que la presencia de canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, "ocasionará intervalos de chubascos con lluvias en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán".

"En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central", apuntó la entidad.

Sobre las afectaciones por las lluvias registradas el 30 y 31 de octubre, asociadas a un canal de baja presión y a la corriente en chorro subtropical, la CNPC indicó que miembros de su unidad y de la Secretaría de Marina (Semar) continúan con labores de limpieza de viviendas y calles, desazolve y remoción de escombros en los municipios de Empalme y Guaymas, en el estado de Sonora.

Según los más recientes reportes, en la Coordinación se reportaron afectaciones en cuatro municipios, con un total de 302 viviendas con ingreso de agua, de las cuales 249 corresponden al 30 de octubre en Guaymas y Empalme, y 53 al 31 de octubre en Bahía de Kino y Empalme.

De acuerdo con información publicada por medios mexicanos, las fuertes lluvias registradas en Sonora provocaron la muerte de personas en Guaymas.

"Asimismo, se atendieron reportes por caída de postes y cables, cortocircuitos, anegamientos viales y vehículos varados, manteniéndose atención especial en Empalme, donde el oleaje generó un espejo de agua de 20 centímetros en zonas habitacionales", subrayó el documento oficial.

Las medidas preventivas también fueron anunciadas por la gobernadora de Baja California, María del Pilar, quien -en un video en redes sociales- informó que el estado presentará durante todo el fin de semana fuertes lluvias con especial intensidad este domingo y recordó la presencia de refugios temporales para atender a los afectados.

"Se espera que aumenten su intensidad durante el domingo 1 de noviembre, prolongándose hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre, además tendremos fuertes vientos y oleaje elevado en las zonas costeras y un descenso en la temperatura", advirtió la mandataria regional.

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