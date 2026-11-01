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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 13:50

Misión en Oleshki permitió evacuar también a 167 civiles de la margen derecha de Jersón

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Berlín, 1 nov (EFE).- En el marco de la misión humanitaria en la ocupada localidad ucraniana de Oleshki, en Jersón, que permitió hacer llegar ayuda a la población y evacuar a las personas que lo necesitaran, el personal militar ucraniano también evacuó a 167 civiles de la margen derecha de la región de Jersón, informó este domingo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Por EFE
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"Durante el régimen de alto el fuego establecido en determinadas zonas de la región de Jersón para la misión humanitaria en Oleshki, las Fuerzas de Defensa de Ucrania aprovecharon las oportunidades que brindaba la situación de seguridad para evacuar a residentes de la margen derecha de la región de Jersón", precisó el comunicado publicado en X.

Entre los 167 evacuados hay veintidós niños y veintiuna personas con movilidad reducida que requerían atención y asistencia especiales y que fueron trasladadas a "lugares más seguros de la región de Jersón", agregó la nota.

Los evacuados residían en localidades situadas en el territorio controlado por Ucrania a lo largo del río Dniéper que sufren ataques diarios por parte del ejército ruso y que no habían tenido hasta ese momento la oportunidad de abandonar las zonas peligrosas.

El Estado Mayor destacó que la evacuación se llevó a cabo en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas, ya que las rutas discurrían por carreteras minadas y destruidas, así como por zonas con material militar quemado y vehículos civiles calcinados.

"Todo ello complicó considerablemente el desplazamiento y exigió una precaución especial y una actuación coordinada de todas las unidades implicadas", añadió.

A pesar de estos riesgos, subrayó el Estado Mayor, "la principal prioridad sigue siendo salvar las vidas de la población civil y prestar asistencia a quienes no pueden abandonar por sus propios medios los territorios peligrosos".

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