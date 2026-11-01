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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 20:35

Muere el político colombiano, y excomandante de la guerrilla M-19, Antonio Navarro Wolff

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Bogotá, 1 nov (EFE).- El político colombiano y excomandante de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19), Antonio Navarro Wolff, falleció este domingo a los 78 años en Bogotá, confirmó su familia en un comunicado divulgado en redes sociales.

Por EFE
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"Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy (19:42 GMT), 1ro de noviembre", indicó la familia.

Según el comunicado, la despedida del político se realizará en la "intimidad", por lo que sus familiares pidieron respeto a los medios en "este momento de profunda conmoción".

"A nuestro querido Antonio, el hombre de la paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones", enfatizó la familia.

Navarro Wolff, nacido en el municipio de Pasto, en el departamento de Nariño (suroeste de Colombia), en 1948, tuvo una larga trayectoria política, que comenzó luego de unirse a la guerrilla M-19 en la década de 1970.

Durante sus años en la clandestinidad ocupó el segundo puesto de mando de la organización, que estaba liderada por Carlos Pizarro, histórico comandante del M-19, al que sucedió tras su asesinato en 1990.

En 1985, fue víctima de un atentado en la ciudad de Cali, en el que le lanzaron una granada que explotó cerca de su cuerpo y, como resultado, perdió la pierna izquierda y quedó con algunas secuelas en el rostro y la laringe.

Como miembro del M-19 fue uno los negociadores de la paz firmada por este movimiento con el Gobierno del presidente Virgilio Barco en 1990.

Navarro Wolff inició entonces una larga trayectoria política en la que ocupó cargos como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, en la que se redactó la Carta Magna vigente en el país; alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, senador y representante a la Cámara, entre otros.

Navarro Wolff es considerado uno de los padres de la Constitución colombiana, una carta magna que defendió con el objetivo de que se desarrollara y modificara en aspectos puntuales para consolidar los derechos de la ciudadanía.

La muerte de este líder izquierdista ha generado conmoción en la política colombiana, motivando condolencias de varios expresidentes, senadores y organizaciones de derechos humanos.

"Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del Dr Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gobierno nacional", escribió en X el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper lamentó el fallecimiento de Navarro Wolff, a quien reconoció como "un compañero de luchas políticas por la paz".

"La historia le reconocerá el gesto de grandeza, serenidad y convivencia que tuvo cuando asumió la dirección del M-19 tras el asesinato a Carlos Pizarro", apuntó Samper (1994-1998).

El senador y líder de la oposición colombiana Iván Cepeda también se unió a las condolencias y manifestó su "gran admiración y respeto por uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia".

"Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político", afirmó Cepeda.  EFE

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