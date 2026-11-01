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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 18:40

Nueve personas mueren al estrellarse el avión privado en el que viajaban en Florida (EEUU)

Imagen sin descripción

Nueva York, 1 nov (EFE).- Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida, según informó -en un comunicado- la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Por EFE
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La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17;50 GMT) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven y había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo murieron.

Varios videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave al impactar bruscamente contra el suelo y convirtiéndose en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) se encargarán de la investigación del incidente, de acuerdo con el comunicado.

La plataforma Flightradar señaló, por su parte, que los últimos datos del avión muestran que "volaba a una altitud de 8.750 pies (a unos 2.670 metros) y que su velocidad vertical máxima fue de más de 32.000 pies por minuto (unos 585 kilómetros por hora)".

Todos los carriles de la avenida Military Trail, que se encuentra entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte, permanecen cerrados hasta nuevo aviso, indicó la oficina del sheriff de Palm Beach.

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