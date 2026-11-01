ONG reporta ataque a campamento del ELN en Venezuela que deja al menos nueve muertos

"Sabemos que hubo un monitoreo con mucha fuerza desde el miércoles y ahora el bombardeo el viernes con drones", señaló el coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García Escalona.

El ataque se habría producido en el sector Buena Vista del Meta, en el municipio Pedro Camejo, que colinda con el departamento colombiano de Vichada, sin que hasta el momento el Gobierno venezolano ni la FANB hayan informado oficialmente sobre este hecho.

García Escalona añadió que desde el sábado ha habido presencia de helicópteros del Ejército en la zona.

"Algunos de los que fueron dados de baja fueron traídos a San Fernando (capital de Apure), pudimos constatar nueve", añadió.

A principios de octubre, el activista reportó el comienzo de un operativo de patrullaje en el estado Apure con aeronaves de combate K-8W, que salían desde el estado Lara (oeste).

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"El despliegue constituye un mensaje estratégico para la franja fronteriza y el resto del país, orientado a reafirmar la soberanía territorial frente a la constante presión del narcotráfico y de los grupos armados irregulares que operan en la región", escribió entonces García Escalona en un mensaje publicado en X.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del ELN, bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

El pasado 19 de octubre, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó una "ofensiva total" contra el ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos a los que acusó de "narcoterrorismo".