Personajes mitológicos recorren localidad de El Salvador en festival anual

Como es costumbre desde 1992, cada 1 de noviembre esta localidad recibe a cientos de salvadoreños para el festival de la "Calabiuza" como preámbulo al día de los Fieles Difuntos, donde diferentes grupos se visten como la "Siguanaba" y el "Padre Sin Cabeza", entre otros.

"Es un festival tradicional que se viene dando desde muchas décadas atrás, incluso antes no se llamaba Calabiuza, se llamaba el festival de San Caralampio y nuestros antepasados se vestían y salían de casa en casa diciendo un estribillo y pidiendo ayote (calabaza) en miel", dijo a EFE Gerson Jiménez.

Recordó que el estribillo tradicional es "ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo ayote para nuestro camino iluminado".

"Esto no tiene nada que ver con Halloween, sino que esto es celebrar nuestra identidad, lo que somos acá en El Salvador y las creencias que tienen nuestros antepasados por los personajes mitológicos que ya son el Cipitío, el Cadejo, la Siguanaba, la Llorona, los personajes que ya todos conocemos de nuestra niñez", acotó.

Con el atardecer, diversos grupos que representan a los barrios de la localidad comenzaron a concentrarse en una de las principales calles de Tonacatepeque, a unos 30 kilómetros de San Salvador, ataviados con disfraces de dichos personajes y acompañados por la "Carreta Chillona", otro elemento mitológico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al finalizar el recorrido, que es acompañado con fuego de antorchas, los participantes buscan un trozo de ayote en miel, que es uno de los platillos típicos de El Salvador, cuyos ingredientes son calabaza, dulce de panela (tableta de miel de caña) y canela.

Los pobladores de Tonacatepeque, tras el fin del recorrido, realizan un carnaval a la espera del 2 de noviembre, Día de los Difuntos.