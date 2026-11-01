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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 18:50

Philippe rechaza una primaria de centro-derecha para las presidenciales francesas de 2027

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París, 1 nov (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe, aspirante en las elecciones presidenciales de 2027, cerró este domingo la puerta a la idea de unas primarias entre los candidatos del centro y la derecha, tal y como había propuesto Gabriel Attal, también ex primer ministro y rival en la carrera electoral.

Por EFE
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En una entrevista en la cadena privada TF1, el actual alcalde de Le Havre (noroeste) argumentó que sería "una primaria de la división y la confusión", ya que reuniría a "personas que no están de acuerdo".

Philippe señaló, en concreto, a Attal como un continuador del macronismo, a pesar de que él mismo fue primer ministro del presidente Emmanuel Macron entre 2017 y 2020, y de ser el fundador uno de los partidos que sostienen la mayoría relativa parlamentaria del oficialismo (Horizons).

A los candidatos de Los Republicanos (la derecha tradicional francesa), como Bruno Retailleau o David Lisnard, los describió como figuras que "abren el camino hacia la unión de las derechas", en una referencia velada al partido de Marine Le Pen.

La idea de estas posibles primarias la puso sobre la mesa el miércoles Attal, cuya popularidad está decayendo en las encuestas.

Philippe es el mejor posicionado a nivel del centro y la derecha, pero a priori -siempre según las encuestas realizadas hasta ahora- quedaría tercero en la carrera electoral y, por tanto, fuera de la segunda ronda de votaciones. Una retirada de Attal, sin embargo, podría mejorar sus opciones.

Por su parte, Le Pen se mantiene con diferencia como la mejor posicionada, seguida del izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

La primera ronda de las elecciones se realizará el 18 de abril y la segunda el 2 de mayo del próximo año.

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