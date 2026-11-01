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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 15:25

Presidente israelí iniciará el miércoles consulta con partidos para formación de coalición

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Jerusalén, 1 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, iniciará el miércoles 4 de noviembre consultas con los líderes de todos los partidos con representación en el Parlamento, previas a su decisión de designar a uno de ellos para que forme el próximo gobierno.

Por EFE
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"La Residencia presidencial está abierta a todas las facciones; el presidente espera que sus representantes acudan a las consultas con una mentalidad abierta, dispuestos a escuchar, a intercambiar ideas y a evitar una nueva ronda electoral", detalló este domingo un comunicado divulgado por su Oficina.

Si bien es habitual que el presidente nombre al líder del partido mayoritario -sería Benjamín Netanyahu, quien obtuvo 27 escaños con el Likud-, el factor decisivo suele ser quién parece tener las mejores posibilidades de formar un gobierno, en este caso, el bloque de oposición liderado por Gadi Eisenkot.

Una vez exista un candidato designado por Herzog, este tiene un plazo de 28 días para negociar con posibles socios de coalición, tras los cuales puede solicitar una prórroga de otros 14 días.

Si el candidato no logra formar una coalición, la decisión se devuelve al presidente, quien puede elegir a otro diputado para que lo intente durante otros 28 días, ya sin posibilidad de prórroga.

Ayer, sábado, y por primera vez desde las elecciones del martes, Eisenkot se reunió con el líder de Israel Beitenu, Avigdor Líberman, según informó hoy el diario Haaretz.

Pese a tratarse de un partido de la colación opositora, Líberman -con sus siete escaños- estaba evitando reunirse con los demás líderes, y según este diario, las conversaciones se centraron en los próximos pasos que darán los partidos en la Knéset, el Parlamento israelí.

En los comicios del martes, el bloque anti Netanyahu obtuvo 48 escaños, que se suman a los 19 logrados por las listas árabes junto a las que podrían superar la mayoría de 61 parlamentarios.

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