ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
Hincha Opina
ABC Cardinal AM de 22:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Plaza Pública
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 23:00

Rusia alerta de un ataque informático masivo en su aplicación de emergencias

Imagen sin descripción

Redacción Internacional, 1 nov (EFE).- La aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo, lo que provocó el envío de información falsa sobre una supuesta amenaza para la población, informó este domingo la agencia rusa TASS.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En el comunicado que recoge la agencia, el ministerio afirmó que “la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia fue objeto de un ciberataque masivo, como resultado los atacantes lograron enviar información falsa a la población”.

Asimismo, el organismo indicó que ya comenzaron los trabajos para corregir la vulnerabilidad de la aplicación móvil y restablecer su funcionamiento normal.

Con anterioridad, Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones ataques informáticos organizados por servicios secretos ucranianos, mientras que varios países europeos señalan a Rusia de los mismos y de campañas de desinformación.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
ABC Motor
Rally del Chaco: El resumen de la victoria de Migue Zaldívar
Ver más

Te puede interesar