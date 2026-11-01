Somalilandia e Israel estrechan lazos con la entrega de credenciales del embajador israelí

"Este es un día histórico. Hoy es la primera vez que un presidente de Somalilandia recibe las cartas credenciales de un embajador", indicó el presidente de la región, Abdirahman Mohamed Abdillahi, durante la recepción del diplomático en Hargeisa, capital de Somalilandia.

El nombramiento de Lotem constituye una "clara demostración de la creciente cercanía" entre ambas partes, según Abdillahi, quien consideró que esta asociación ofrece oportunidades en el ámbito de las relaciones políticas, el desarrollo económico, el comercio y la inversión, la cooperación en materia de seguridad y defensa, la tecnología, la innovación, la agricultura, la salud y el desarrollo social.

"La experiencia, las capacidades tecnológicas y la innovación de Israel, sumadas a la posición estratégica y geográfica de Somalilandia, su potencial económico y las oportunidades emergentes, constituyen una base sólida para una asociación significativa y orientada hacia el futuro", añadió.

Del mismo modo, destacó que la posición de Somalilandia a orillas del mar Rojo y el golfo de Adén hace que la cooperación bilateral tenga "una gran importancia a nivel regional e internacional".

Por su parte, Lotem declaró que "es un honor" convertirse en embajador en Somalilandia, a cuyas autoridades elogió por haber construido un "magnífico y duradero bastión de la democracia" en una región volátil.

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"Israel se enorgullece de haber sido el primer Estado miembro de las Naciones Unidas en reconocer formalmente la soberanía de la República de Somalilandia. Esta decisión histórica no fue una mera formalidad diplomática; fue un reconocimiento a los logros que su nación ha alcanzado a lo largo de tres décadas y media", agregó.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

Israel la reconoció como estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

A este reconocimiento le siguió el pasado 15 de junio la inauguración por parte de Somalilandia de su primera embajada, en la ciudad de Jerusalén, medida que suscitó polémica debido a que, aunque Israel considera a esa urbe como su capital única e indivisible (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980), no es reconocida como tal por la comunidad internacional.

A mediados de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se refiere al territorio como "Somalia Land" y no como Somalilandia porque "en realidad es un país totalmente diferente" que "no tiene nada que ver", sugiriendo además que "deberían cambiar el nombre inmediatamente".

Sin embargo, Washington aún no ha reconocido oficialmente a Somalilandia como un país independiente.