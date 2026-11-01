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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 16:25

Tribunal cubano condena a quince años de prisión a un ciudadano por tráfico de drogas

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La Habana, 1 nov (EFE).- El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas (este de Cuba) dictó una sanción de quince años de prisión contra un hombre acusado de tráfico de drogas, informó este domingo un medio estatal.

Por EFE
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En el juicio se expuso que mediante la técnica especial de investigación de vigilancia electrónica, las autoridades comprobaron que el acusado se dedicaba a venta de drogas como marihuana, cannabinoides sintéticos y cocaína en el reparto México, del municipio Las Tunas, según reportó el periódico 26 de la provincia.

Además de la sanción principal, en el juicio calificado como "ejemplarizante", el tribunal impuso al sentenciado las medidas accesorias de privación de los derechos públicos, el decomiso de los bienes ocupados y la prohibición de solicitar pasaporte o salir del país durante el cumplimiento de la condena.

Esas medidas están reguladas en la Ley 151 de 2022, del Código Penal vigente, que sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte".

En meses anteriores, se han reportado varios juicios en Matanzas (oeste), Cienfuegos (centro) y Holguín (este), en los que los acusados recibieron condenas desde cuatro hasta catorce años de prisión por posesión de marihuana en un caso y tráfico de una droga sintética conocida en la isla como el "químico".

Esta semana en una reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), el coronel Juan Carlos Poey, refirió que el problema de la tenencia y consumo de drogas se manifiesta en todas las provincias.

Asimismo señaló que las sustancias como la metanfetamina y los cannabinoides sintéticos son las de mayor presencia, de acuerdo a reportes de medios oficiales.

Las autoridades cubanas, que promueven una política de dureza y tolerancia cero con los estupefacientes, han reconocido un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes.

Además, insisten en asegurar que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y que la política del Gobierno insular es de "tolerancia cero" con ese flagelo.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se incautaron de un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

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