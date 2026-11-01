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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 17:50

Trump afirma que candidato independiente al Senado en Alaska está en paradero desconocido

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Nueva York, 1 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que Daniel J. Sullivan Jr., candidato independiente al Senado por Alaska, se encuentra en paradero desconocido, tras abrirse una investigación sobre el supuesto reclutamiento de oponentes de la candidata demócrata Mary Peltola para restar votos a su rival republicano.

Por EFE
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"¡El falso Daniel J. Sullivan Jr. ha DESAPARECIDO! Nadie puede encontrarlo, ni siquiera las fuerzas del orden. Sabe que ha cometido un delito", escribió el mandatario republicano en su plataforma, Truth Social.

Los republicanos han señalado -en muchas ocasiones- una supuesta confusión entre los votantes ante la presencia de dos candidatos con nombres casi idénticos en la papeleta de voto: el senador republicano en ejercicio Dan S. Sullivan y un aspirante independiente, Daniel J. Sullivan Jr.

"También sabe que hay personas a su alrededor que han sido mucho peores, como el abogado Marc Elias y el 'abogado' y activista de la izquierda radical Norm Eisen (...). Son delincuentes que abusan totalmente de las leyes de nuestra patria y que son destructivos para nuestro país a niveles que antes nunca se habían considerado posibles", añadió el jefe de Estado.

Por su parte, el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció el pasado jueves una investigación para determinar si la campaña de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, ha cometido alguna irregularidad civil o penal por el supuesto reclutamiento de oponentes para restarle votos a su rival republicano, Dan S. Sullivan.

El anuncio se dio después de que The New York Times publicara una investigación con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

El equipo demócrata habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, según el periódico.

Trump pidió el miércoles que no se permita a Peltola participar en las elecciones del próximo martes, en las que ese escaño podría ser crucial para decidir el control del Senado de EE.UU.

Sin embargo, el entorno de Peltola ha negado cualquier irregularidad y rechaza que su personal o sus asesores hayan participado en gestiones para reclutar a Daniel J. Sullivan.

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