Trump cierra su larga campaña de mitines para las legislativas con citas en Iowa y Kansas

Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mitines, el mandatario reculó y decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos en puntos porcentuales pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

Trump viajará a Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los mitines, centrado en dar empuje a cuatro candidatos republicanos que encaran carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos para con el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles.

La situación en Iowa parece un claro reflejo de ese panorama, ya que las encuestas solo muestran una ventaja clara para el partido de Trump en uno de los cuatro distritos que hay en disputa en este estado para la Cámara de Representantes.

La carrera en las otras tres demarcaciones para la Cámara Baja está apretada, al igual que la de la gobernatura, donde el candidato republicano, Zach Lahn, va ligeramente por detrás en los sondeos con respecto a su rival demócrata, Rob Sand.

Tampoco está clara una victoria para Ashley Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado que está en liza en este estado.

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Este último escaño es especialmente importante en unas elecciones en las que las encuestas dan prácticamente por perdida la Cámara Baja para los republicanos y apuntan a que los demócratas pueden llegar a arrebatar también el exiguo control que ostenta ahora el partido de Trump en la Cámara Alta.

Se espera que Trump, experto en movilizar desde el escenario a su electorado, ponga especialmente el foco en Hinson, que como congresista representaba al distrito donde está precisamente la localidad de Dubuque.

De ahí, el presidente viajará a Salina, Kansas, otro municipio situado en el corazón agrícola de Estados Unidos.

En este estado está fundamentalmente en juego el asiento para la Cámara Alta que se disputan el senador republicano Roger Marshall y el aspirante demócrata, el pastor metodista Adam Hamilton.

Si Marshall no logra renovar su escaño, esto supondría para Trump y los republicanos una derrota doblemente dolorosa, ya que Kansas no elige un senador demócrata desde hace 94 años.

El acto de Salina pondrá punto final a la maratón de 28 actos de campaña en los últimos 31 días en los que se ha embarcado el presidente con el objetivo de tratar de conservar el control del Congreso después del 3 de noviembre y evitar quedar así muy debilitado en los dos años que le restan de mandato.

El mitin tendrá a su vez un aroma a despedida, puesto que está previsto que sea el último en el que Trump, que legalmente ya no puede presentarse a la reelección, tenga directamente en juego su propio porvenir político.