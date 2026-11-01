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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 14:55

Ucrania pide mantener abierto acceso humanitario a Oleshki una vez que expire la tregua

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Berlín, 1 nov (EFE) - Las autoridades ucranianas pidieron este domingo mantener abierto el acceso humanitario a Oleshki después de que expire, esta noche, el alto el fuego establecido en el frente de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria a esta localidad ocupada y evacuar a parte de su población, en una misión dada por concluida el sábado con éxito.

Por EFE
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"Es fundamental que se mantenga abierto el acceso humanitario a Oleshki para que más civiles puedan recibir la ayuda que necesitan", escribió este domingo el Ministerio de Exteriores ucraniano en X.

Según había dicho antes de la evacuación la primera dama estadounidense, Melania Trump, que medió en las negociaciones para un alto el fuego que permitiera llevara cabo la misión humanitaria, el dispositivo preveía sacar de Oleshki a más de 750 de las entre 2.000 y 3.000 personas que las autoridades ucranianas estiman que aún permanecían en esta localidad, privadas de suministros regulares de alimentos y medicinas.

"Detrás de cada rostro de un ucraniano evacuado de Oleshki, en la región de Jersón, hay una historia de sufrimiento y esperanza. Pasaron años bajo la ocupación rusa, meses sin acceso a los productos de primera necesidad. Hoy pueden volver a sentir lo que significa ser libres", añade el mensaje del Ministerio.

Ya la víspera, el jefe de la diplomacia, Andrí Sibiga, exigió que los ciudadanos que permanece en Oleshki "deben tener acceso humanitario sin obstáculos".

"Los resultados en Oleshki pueden servir como medida de fomento de la confianza y allanar el camino para nuevos avances en el proceso de paz. Si es posible detener las hostilidades en un lugar, se pueden detener en todas partes y de forma permanente. Ucrania está preparada. Esperamos que Rusia demuestre el mismo compromiso", añadió.

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, que para la misión se había trasladado a la localidad ocupada de Oleshki, expresó su deseo de que la experiencia en esta localidad sea algo más que un casi aislado y se convierta en "la base de un nuevo mecanismo para responder a crisis humanitarias complejas".

Precisó que la persona evacuada de mayor edad tiene 94 años y la más joven, poco más de un año, y agregó que los residentes que optaron por abandonar Oleshki en el marco de esta misión humanitaria pudieron hacerlo también con sus mascotas, entre las que había perros, gatos, un loro e incluso un mapache.

Por otra parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo de la evacuación durante el régimen de alto el fuego para la misión humanitaria de Oleshki de 167 civiles, entre ellos 22 niños y 21 personas con movilidad reducida, de localidades de la margen derecha de Jersón, bajo control ucraniano, pero expuestas a ataques rusos diarios, que fueron trasladadas a lugares más seguros dentro de la misma región.

Lubinets recordó que el alto el fuego, que comenzó el martes pasado a las 3.00 horas (01.00 GMT), todavía estará en vigor hasta las 22.59 horas (20.59 GMT) del domingo.

"Se trata del alto el fuego más prolongado respetado por ambas partes desde 2022", destacó.

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