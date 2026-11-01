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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 21:15

Un muerto y tres detenidos en una operación del Ejército colombiano contra disidencia FARC

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Bogotá, 1 nov (EFE).- Un muerto y tres detenidos es el resultado de un nuevo operativo del Ejército colombiano contra una facción de las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó este domingo el Gobierno.

Por EFE
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en su cuenta de X que el operativo se realizó en el pueblo El Moral del municipio El Cerrito contra la subestructura Adán Izquierdo de esta disidencia.

Como resultado, uno de los integrantes falleció y tres fueron capturados, entre los que se encuentran un menor de 17 años y el presunto cabecilla del grupo Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias J. J., quien resultó herido durante la intervención militar.

También fueron incautados cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, dos revólveres, 16 granadas para dron, siete explosivos, una motocicleta, 13 celulares, un computador portátil, cinco radios, una antena Starlink y 11 millones de pesos (uno 3.000 dólares), entre otros.

"Esta operación golpea el mando y las finanzas de estos narcoterroristas, responsables de constreñir, agredir y extorsionar a la población civil del centro del Valle del Cauca", apuntó De la Espriella.

En el Valle del Cauca operan varios grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda criminal Clan del Golfo. Este departamento está ubicado en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia la costa Pacífica.

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