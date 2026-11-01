ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 12:15

Una mexicana y una ecuatoriana rompen la invisibilidad latina en las elecciones de Alaska

Imagen sin descripción

"Somos gente muy trabajadora. Los latinos hemos llegado a Alaska a poner negocios y a estar en puestos donde se nos necesita", dice a EFE Espinosa en entrevista telefónica desde Anchorage.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La ecuatoriana, que ha vivido desde 2004 en ese estado, define a los latinos como una comunidad "vibrante y cálida", a pesar del fuerte clima que experimenta el estado más grande de EE.UU.

En su mayoría son inmigrantes mexicanos, dominicanos, colombianos y salvadoreños, que se mezclan con otros inmigrantes hispanohablantes y latinos nacidos en ese estado, conformando casi el 10 % de la población, una cifra que podría inclinar la balanza en las votaciones del próximo martes.

Pero una buena parte de las voces de estos latinos “ha pasado desapercibida” para los gobernantes y funcionarios de ese estado, opina Valdés, que emigró desde Tamaulipas (México) hace más de 16 años.

"A veces pareciera que nuestra comunidad permanece invisible dentro de una conversación política", subraya la mexicana, que trabajaba en radio en su país natal.

El problema quedó en evidencia en la pandemia de la Covid 19, cuando ambas se conocieron en un concurrido chat que brindaba información vital a personas que no hablaban inglés.

Ante el vacío informativo, Espinosa y Valdés unieron fuerzas para iniciar el proyecto 907 AK Espacio Latino, que incluye contenidos en las redes sociales como ‘Charlas sin filtro’ y ‘Alaska en minutos’, donde dan a conocer negocios, actividades y recursos para los hispanos.

Ante la gran acogida, este año el dúo decidió dar un paso adelante para tocar las puertas de los candidatos a las elecciones del próximo martes, sin importar su afiliación política e invitarlos a hablar con la comunidad.

A su modesto escenario han llegado un gran número de candidatos, como el exlegislador estatal demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins, que lidera las encuestas para ser gobernador de Alaska; Bill Hill, candidato independiente para el único escaño de la Cámara de Representantes de EE.UU. de ese estado; y Dan Sullivan, el senador republicano que se juega su puesto contra la demócrata Mary Peltola, que también fue invitada al programa.

“La expresión en sus rostos es como: ‘¡Wow, aquí hay latinos! .. y hay muchos’, cuenta Espinosa.

“Es como si en ese momento descubrieran que existe una comunidad latina en Alaska, que está pendiente de las elecciones, y que quiere conocer sus propuestas”, añade Valdés.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que los candidatos han hecho un esfuerzo para comunicarse con el público en español, tanto Sullivan como Kreiss-Tomkins han dedicado palabras en este idioma.

“Esto es importante porque pone en sus mentes que se necesitan recursos en nuestro idioma. Por ejemplo, las boletas electorales no están en español”, señala Espinosa, que tiene una especialidad en educación temprana y servicios humanos.

El trabajo de estas dos inmigrantes, que tienen empleos de tiempo completo en otras áreas para poder financiar el proyecto, ha incluido traducir al español la boleta electoral, así como hacer una campaña de educación del votante.

El esfuerzo resulta vital justo cuando la campaña electoral de Alaska se ha visto sacudida por la presencia del maestro jubilado Daniel J Sullivan Jr., quien aparece en la boleta electoral para el Senado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades de Alaska han iniciado investigaciones para determinar si la campaña de Peltola reclutó a Daniel J. Sullivan  para restar votos al senador en ejercicio, Dan S. Sullivan, algo que ha negado la candidata.

Las comunicadoras han tenido que ponerse en la tarea de explicar la necesidad de estudiar a los candidatos y quién los apoya. Por ejemplo, el candidato demócrata a la gobernación, Kreiss-Tomkins, fue respaldado por la senadora republicana Lisa Murkowski, a quién también han entrevistado.

"Nos hemos dado cuenta de que nuestra comunidad busca claridad y conocer los programas de los candidatos que les ayuden a lidiar con el costo de vida, uno de los más altos del país", explica Valdés.

El dúo  espera que ‘Charlas sin filtro’ logre sostenerse como una apuesta de comunicación latina, el reto es conseguir los fondos para continuarlo.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más
04
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más
05
Política
En tres años, Zenaida Delgado firmó un solo proyecto propio en el Senado
Ver más

Te puede interesar