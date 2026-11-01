Una mexicana y una ecuatoriana rompen la invisibilidad latina en las elecciones de Alaska

La ecuatoriana, que ha vivido desde 2004 en ese estado, define a los latinos como una comunidad "vibrante y cálida", a pesar del fuerte clima que experimenta el estado más grande de EE.UU.

En su mayoría son inmigrantes mexicanos, dominicanos, colombianos y salvadoreños, que se mezclan con otros inmigrantes hispanohablantes y latinos nacidos en ese estado, conformando casi el 10 % de la población, una cifra que podría inclinar la balanza en las votaciones del próximo martes.

Pero una buena parte de las voces de estos latinos “ha pasado desapercibida” para los gobernantes y funcionarios de ese estado, opina Valdés, que emigró desde Tamaulipas (México) hace más de 16 años.

"A veces pareciera que nuestra comunidad permanece invisible dentro de una conversación política", subraya la mexicana, que trabajaba en radio en su país natal.

El problema quedó en evidencia en la pandemia de la Covid 19, cuando ambas se conocieron en un concurrido chat que brindaba información vital a personas que no hablaban inglés.

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Ante el vacío informativo, Espinosa y Valdés unieron fuerzas para iniciar el proyecto 907 AK Espacio Latino, que incluye contenidos en las redes sociales como ‘Charlas sin filtro’ y ‘Alaska en minutos’, donde dan a conocer negocios, actividades y recursos para los hispanos.

Ante la gran acogida, este año el dúo decidió dar un paso adelante para tocar las puertas de los candidatos a las elecciones del próximo martes, sin importar su afiliación política e invitarlos a hablar con la comunidad.

A su modesto escenario han llegado un gran número de candidatos, como el exlegislador estatal demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins, que lidera las encuestas para ser gobernador de Alaska; Bill Hill, candidato independiente para el único escaño de la Cámara de Representantes de EE.UU. de ese estado; y Dan Sullivan, el senador republicano que se juega su puesto contra la demócrata Mary Peltola, que también fue invitada al programa.

“La expresión en sus rostos es como: ‘¡Wow, aquí hay latinos! .. y hay muchos’, cuenta Espinosa.

“Es como si en ese momento descubrieran que existe una comunidad latina en Alaska, que está pendiente de las elecciones, y que quiere conocer sus propuestas”, añade Valdés.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que los candidatos han hecho un esfuerzo para comunicarse con el público en español, tanto Sullivan como Kreiss-Tomkins han dedicado palabras en este idioma.

“Esto es importante porque pone en sus mentes que se necesitan recursos en nuestro idioma. Por ejemplo, las boletas electorales no están en español”, señala Espinosa, que tiene una especialidad en educación temprana y servicios humanos.

El trabajo de estas dos inmigrantes, que tienen empleos de tiempo completo en otras áreas para poder financiar el proyecto, ha incluido traducir al español la boleta electoral, así como hacer una campaña de educación del votante.

El esfuerzo resulta vital justo cuando la campaña electoral de Alaska se ha visto sacudida por la presencia del maestro jubilado Daniel J Sullivan Jr., quien aparece en la boleta electoral para el Senado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades de Alaska han iniciado investigaciones para determinar si la campaña de Peltola reclutó a Daniel J. Sullivan para restar votos al senador en ejercicio, Dan S. Sullivan, algo que ha negado la candidata.

Las comunicadoras han tenido que ponerse en la tarea de explicar la necesidad de estudiar a los candidatos y quién los apoya. Por ejemplo, el candidato demócrata a la gobernación, Kreiss-Tomkins, fue respaldado por la senadora republicana Lisa Murkowski, a quién también han entrevistado.

"Nos hemos dado cuenta de que nuestra comunidad busca claridad y conocer los programas de los candidatos que les ayuden a lidiar con el costo de vida, uno de los más altos del país", explica Valdés.

El dúo espera que ‘Charlas sin filtro’ logre sostenerse como una apuesta de comunicación latina, el reto es conseguir los fondos para continuarlo.