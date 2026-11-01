Venezolanos vuelven a las playas de La Guaira, cuatro meses después del doble terremoto

"Hay personas que no están de acuerdo y, lamentablenente, hay que reactivar una economía, porque el estado tiene que levantarse de alguna manera", dijo a EFE la presidenta del balneario Bahía Marina, Eneida Agüero, ubicado en Catia La Mar, uno de los sectores más golpeados por el doble sismo.

Agüero indicó que la llegada de visitantes ha estado un poco lenta porque cree que los usuarios tendrán dudas sobre cómo estarán las vías para llegar a las playas, sin embargo, espera que con el paso de las semanas la afluencia vaya en aumento.

Así mismo, dijo que un 80 % de las playas de la región están "listas para trabajar", mientras el resto sigue en trabajos de adecuación.

Por su parte, la administradora Keila Cuauro dijo a EFE que fue a estas playas desde Caracas para disfrutar de un rato de recreación y para apoyar los negocios de La Guaira.

"Entendemos que fue bastante fuerte lo que pasó pero también hay que continuar la vida y los que quedamos acá tenemos que seguir apoyando, porque también hay muchas personas que dependen del comercio, del turismo", apuntó Cuauro.

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Igualmente, Roiner Infante, un mototaxista (servicio de taxi en moto) de Caracas, dijo a EFE que desde hace tiempo quería volver a bañarse en los balnearios de la región costera y aprovechó este fin de semana de reapertura oficial para ir con su novia.

"Para nadie es un secreto lo que pasó y ellos (comerciantes) necesitan de nuestra ayuda y nosotros somos caraqueños (pero) el corazón de nosotros es La Guaira también", subrayó Infante.

La Cámara Turística Playera de La Guaira explicó que los visitantes podrán disfrutar de los balnearios solos sábados y domingos entre las 08:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 (21:00 GMT).

"De lunes a viernes continúan los cursos de formación para los prestadores de servicios y los trabajo de recuperación de las playas afectadas por los sismos del 24 de junio de 2026", indicó la Cámara en una publicación en Instagram.

Así mismo, sostuvo que en estos espacios no podrá haber cornetas ni equipos de sonido de alta potencia.

Entretanto, la Gobernación dijo -en Instagram- que a pesar del "profundo dolor" que dejó el doble terremoto, La Guaira reabrió sus playas y balnearios con resiliencia, al permitirle a miles de familias, que dependen de este sector, comenzar el camino hacia su recuperación.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 personas fallecidas, casi 18.000 más damnificadas, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.