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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 12:40

Zelenski dice que Ucrania recuperó en octubre más territorio del que Rusia pudo conquistar

Imagen sin descripción

Berlín, 1 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las Fuerzas de Defensa de Ucrania recuperaron en octubre más territorio del que los ocupantes rusos pudieron conquistar, además de infligir al enemigo bajas de personal sin precedentes.

Por EFE
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"Lo importante es que seguimos recuperando lo que es nuestro. Durante el mes de octubre, las Fuerzas de Defensa liberaron 96,2 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, lo que supone 10,4 kilómetros cuadrados más de lo que los ocupantes lograron conquistar durante ese tiempo", escribió en un mensaje en Telegram.

Además, según Zelenski, en un sólo mes Rusia tuvo 54.400 bajas entre soldados muertos y gravemente heridos, una cifra récord para cualquier mes en toda la guerra.

Para ilustrar el alcance de estas bajas, el presidente compartió unas infografías en las que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania señala que esta cifra equivale a nueve desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú, a doscientos vagones del metro o a la población total de la región de Chukotka, en el lejano oeste ruso.

Agregó que también hubo un récord de bajas diarias, el 21 de octubre, de 2.250 soldados rusos.

"Rusia está sufriendo pérdidas. Mantenemos nuestras posiciones, liberamos territorio y nos aseguramos de que cada día de guerra le salga lo más caro posible al agresor. Para poner fin a estas pérdidas descabelladas, a Rusia le basta con optar por el alto el fuego y la diplomacia", resumió, al tiempo que dio las gracias a los defensores de Ucrania por este resultado.

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