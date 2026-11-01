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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 13:05

Zelenski informa de ataque contra la industria de defensa rusa en la región de Rostov

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Berlín, 1 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de ataques contra una planta de la industria de defensa rusa y contra activos de defensa aérea en la región de Rostov, en el sur de Rusia, por valor de unos 70 millones de dólares.

Por EFE
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Precisó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la planta química de Kamensk, una empresa de la industria de defensa rusa dedicada a la producción de misiles, así como un sistema de defensa aérea Pantsir-S2 y un vehículo de mando y control del sistema S-400 Triumf.

Zelenski dio las gracias al personal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a otras unidades de las Fuerzas de Defensa por su precisión en esta operación.

"Nos estamos defendiendo legítimamente de la agresión rusa y haciendo todo lo posible para reducir la capacidad de Rusia para continuarla", subrayó en su mensaje en redes sociales.

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