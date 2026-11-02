"Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", escribió Zelenski en sus redes sociales.
02 de noviembre de 2026 - 15:05
Al menos 18 muertos en un ataque ruso contra una escuela en Zaporiyia, según Zelenski
Kiev, 2 nov (EFE).- Al menos 18 personas han muerto este lunes en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región ucraniana de Zaporiyia, al lanzar Rusia una decena de bombas aéreas que impactaron sobre una escuela donde la población civil recibía ayuda humanitaria, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
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