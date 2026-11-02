Albares alerta sobre "fuerzas externas" ante las elecciones en España, Francia e Italia

"No hay un peligro más grande en estos momentos para el proyecto europeo que las fuerzas de extrema derecha" que, a su parecer, "están en contacto con estas fuerzas externas", señaló en el foro internacional World in Progress (WIP), organizado por el Grupo Prisa en la ciudad española de Barcelona.

"Vamos a tener elecciones en pocas semanas en España, luego en Francia y después probablemente en Italia. Si la extrema derecha consigue hacerse con esos tres gobiernos, el proyecto europeo se va a transformar enormemente", señaló en la mesa redonda "Justicia y multilateralismo ante los nuevos desafíos globales", en la que también estuvo el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin.

En este contexto, Albares abogó por una Europa más potente en el mundo digital para hacer frente a estas "injerencias externas", y defendió el impulso de un "auténtico ejército europeo, que no sustituya a la OTAN ni a los ejércitos nacionales," para que la disuasión "siga en las manos" del viejo continente.

En su discurso, Albares quiso diferenciar el derecho legítimo a manifestarse con la "violencia ultraminoritaria" que se ha vivido estos últimos días en ciudades como las españolas de Bilbao y Barcelona, con graves disturbios y pillaje.

El ministro hizo hincapié en que, a diferencia de las "manifestaciones muy violentas" que han tenido lugar recientemente en otros países europeos, los casos en España han sido "muy puntuales".

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"Estamos viendo manifestaciones muy violentas en Francia, Italia y Alemania, mientras que en España han sido hechos muy puntuales, aunque con una violencia absolutamente condenable que hay que atajar de forma contundente", apuntó.

A su vez, Darmanin explicó que las manifestaciones violentas que han tenido lugar en las últimas semanas en Francia han supuesto un "reto" para la policía y la justicia del país porque a menudo se han visto implicados adolescentes de 13 años.

En esta línea, instó a "combatir a la ultraizquierda", a la que el Gobierno francés ha acusado de los últimos altercados en el país, y a la que ha diferenciado de la izquierda que "quiere sentarse en la mesa y participar democráticamente para llegar al poder".

Darmanin remarcó que el reto de los gobiernos es "escuchar, incluso a los que son violentos", a fin de recuperar la confianza en la sociedad, y transmitió el mensaje de que "las urnas son las que permiten cambiar la sociedad".