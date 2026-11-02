Alemania espera saber en próximas semanas si cooperará en avión de combate GCAP

En una rueda de prensa en Berlín con Wes Streeting, el secretario de Defensa del Reino Unido -el tercer país que participa en estos momentos en GCAP-, Pistorius resaltó la urgencia de tomar una decisión lo antes posible, ya que "no hay tiempo que perder".

Tras fracasar las conversaciones para desarrollar la citada capacidad en el marco del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que también participaron Francia y España, el ministro alemán señaló que es esencial encontrar una solución, en vista de que las capacidades en cuestión "deben estar listas, de una forma u otra, a principios de la década de 2040".

Recordó que el Reino Unido, Italia y Japón han pasado cinco años negociando para alcanzar el entendimiento existente ahora, pero no es posible perder otros cinco años discutiendo una posible inclusión de Alemania.

Por eso en los próximos días o en las próximas dos semanas mantendrá conversaciones con sus homólogos de Italia y Japón para determinar qué disposición hay para admitir a Alemania y bajo qué requisitos, para después, en función de ello "dar los próximos pasos o no darlos", según dijo.

Streeting, por su parte, reiteró que como ya dijo el primer ministro británico, Andy Burnham, durante su última visita a Berlín, el Reino Unido "estaría abierto" a la participación alemana.

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Sin embargo, recalcó que es una decisión que es preciso adoptar de forma conjunta con Italia y Japón, y propuso celebrar una conversación conjunta "para entender los requisitos alemanes y ver si hay sinergia y si están alineados los intereses".

Tras meses de desacuerdos industriales entre Dassault Aviation y Airbus, Francia y Alemania acordaron el pasado verano enterrar definitivamente el programa FCAS, en el que iba a participar también la española Indra.