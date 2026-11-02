ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:20

Apple cierra su ejercicio fiscal con beneficio de 132.175 millones, un 18 % más interanual

Imagen sin descripción

Nueva York, 2 nov (EFE).- El gigante tecnológico estadounidense Apple divulgó este lunes que cierra su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de 132.175 millones de dólares, un 18 % más interanual, apuntalado por un último trimestre de récord.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La facturación anual del fabricante del iPhone ascendió a 478.834 millones de dólares, un 15 % más respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y de nuevo con el teléfono inteligente como motor, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, destacó que este ejercicio ha sido el mejor de la historia de Apple, con hitos en las ventas del iPhone y en los ingresos por servicios en el último trimestre, y señaló que tiene la "oferta más ambiciosa hasta la fecha".

La oferta incluye el iPhone Duo, que describió como el "más transformador desde el original", los iPhone 18 Pro y Pro Max, que son los "más potentes", la computadora Mac con funcionalidad táctil y una generación nueva de dispositivos para el hogar, detalló.

"Junto con la nueva Siri AI, conforman una gama increíble con la que afrontar la temporada navideña", agregó.

En el cuarto y último trimestre, el más seguido por los analistas, Apple registró un beneficio de 30.711 millones de dólares, un 12 % más interanual, y una facturación de 114.477 millones, también un 12 % superior.

Por segmentos, el iPhone sigue representando la mitad de los ingresos (57.583 millones), seguido por los servicios (31.573 millones) y el Mac (10.792 millones), que siguen tendencias alcistas.

En cuarto y quinto lugar se sitúan los accesorios, dispositivos de hogar y 'wearables' (8.300 millones) y los iPad (6.229 millones), que redujeron ligeramente las ventas.

Los analistas señalaban que en el último trimestre, que no incluye aún el iPhone Duo y solo refleja unos días de ventas del modelo 18 Pro, la empresa elevó los precios de los teléfonos en unos 100 dólares por la escasez de chips de memoria.

El jefe financiero de la empresa, Kevan Parekh, dijo que la base de dispositivos activos de Apple alcanzó un nuevo máximo, y el flujo de caja operativo de 28.000 millones fue repartido entre los accionistas.

El margen bruto se situó en el 47,9 %, con un impacto favorable de un punto porcentual atribuido a los reembolsos del Gobierno de EE.UU. por la reversión en su política arancelaria, indicó.

Los resultados estuvieron generalmente en línea con las expectativas, y las acciones de Apple subían un 0,5 % en las operaciones posmercado.

Apple es la mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 4,937 billones de dólares. En el último año, se ha revalorizado un 25 %.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar